Das einstige Lokal am Naumburger Marienplatz 15 übernimmt der Kulturbude-Verein und macht daraus sein gleichnamiges Domizil. Zur Eröffnung am 1. Februar gibt es Musik. Was sonst noch so geplant ist.

Naumburg - Manche Dinge beginnen mit einem Klopfen an einem Schaufenster. So geschehen vor einiger Zeit in der Marienstraße, genauer gesagt am Met-Haus von Jan Brentle. „Der Besitzer des Hauses, in dem sich einst das „Blue Moon“ befand, fragte, ob wir vielleicht die untere Etage übernehmen wollen“, erzählt Brentle. Er und seine Frau Ilka gehören dem Kulturbude-Verein an, der seit Jahren mit Konzerten den Naumburger Marktplatz kulturell belebt.