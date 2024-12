25 Jahre Pfarrerin in Laucha

Laucha - Die kommenden Weihnachtstage sorgen bei Pfarrerinnen und Pfarrern für eine üppige Terminflut. Krippenspiel, Andacht und Abendmahl in all den Kirchen, die zum Pfarrbereich zählen, stehen an. Sie fahren von Ort zu Ort, von Gotteshaus zu Gotteshaus.