Naumburg/mw. - Ob Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine oder die jüngsten Bauernproteste – vieles hat die Menschen in den vergangenen Jahren auf die Straße getrieben und tut es noch. Vor oder gar in die Sitzungen des Kreistags ist ein solcher Protest noch nicht getragen worden, doch das partei- und fraktionslose Mitglied Volker Kohlmann sorgt sich um seine und die Sicherheit der anderen Kreispolitiker.

In der jüngsten Kreistagstagssitzung erkundigte er sich, ob „das mit dem Sicherheitsdienst eingeschlafen“ sei, denn im Kreistagssaal des Naumburger Landratsamts war keiner von ihnen zu sehen. Landrat Götz Ulrich (CDU) habe sie nach eigenen Angaben zwar „instruiert“, suchte an den Eingängen zum Saal aber vergeblich nach Sicherheitskräften. Zwei von ihnen standen auf der anderen Seite der Tür. „Das macht ja keinen Sinn, wenn im Kreistagssaal was passiert und sie vor der Tür stehen“, musste der Landrat eingestehen und kündigte an, dass sie künftig im Saal stehen werden, diesen aber zum nichtöffentlichen Teil verlassen müssen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kohlmann Kritik am Sicherheitskonzept äußert. Vor einem halben Jahr schlug er vor, dass Besucher der Kreistagssitzungen durch eine Sicherheitsschleuse gehen oder wenigstens einer Taschenkontrolle unterzogen werden sollten. Beides wurde bislang nicht umgesetzt.