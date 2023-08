Die Landesliga-Kicker des SC Naumburg kühlen sich nach einer Trainingseinheit am Strand in der Ostsee ab. Danach bezwangen sie den SV Rövershagen in einem Testspiel deutlich mit 6:1.

Warnemünde - Als „rundum gelungen“ hat Matthias Krause, Coach des Landesligisten SC Naumburg, das traditionelle Trainingslager seines Teams an der Ostseeküste bezeichnet. Am Freitagabend - nach einer kräftezehrenden Einheit am Strand von Warnemünde - feierten die Domstädter einen deutlichen 6:1-Testspielerfolg beim SV Rövershagen, der in der Kreisoberliga Warnow um Punkte kämpft. Jasper Hoffmann (14.), Lucas Sedivy (27./Strafstoß), erneut Hoffmann (48.) sowie Nejervan Solivani (57.) und Moritz Böttcher (69./75.) erzielten ein halbes Dutzend Treffer für die Domstädter, ehe Robert Zelava in der Schlussminute den Endstand herstellte.

„Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert. Es war ein guter und fairer Test bei sehr ordentlichen Bedingungen. Die Gastgeber haben extra für uns noch den Grill angeschmissen und den Saisonauftakt der 2. Bundesliga gezeigt“, berichtete Krause, der dann am Samstagvormittag auf dem Kunstrasenplatz in Rethwisch vor allem das Passspiel und Torabschlüsse üben ließ. „Am Nachmittag haben wir dann noch alle gemeinsam eine Radtour gemacht und sind in einem Landgasthof in Nienhagen eingekehrt, wo sich die Jungs ein Bierchen gönnen durften“, so der SCN-Trainer.

Der abendliche Besuch beim Griechen habe ebenso dem Teambuilding gedient. „Die drei mitgereisten A-Jugendlichen Pepe Sperling, Rostam Kazemi und Max Schlegelberger haben sich gut eingefügt und sind Alternativen für die Zukunft“, meinte Matthias Krause.

Am Dienstag und Donnerstag trainiert das SCN-Team auf dem Sportplatz „Krumme Hufe“ in Naumburg. Dort findet am kommenden Samstag ab 14 Uhr auch das nächste Testspiel gegen Verbandsligist BSV Halle-Ammendorf, für den jetzt auch der Ex-Nebraer Arnold Schunke aufläuft, statt.