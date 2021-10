SCN-Kicker gewinnt achte Runde

Naumburg - Stefan Schulze aus Naumburg hat die achte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 38-Jährige, der als Rettungsschwimmer und Saunameister im Sport- und Freizeitbad „Bulabana“ arbeitet, kam als einziger der insgesamt 343 Mitspieler auf 13 Punkte. „Wow, das überrascht mich aber, denn eigentlich bin ich kein guter Tipper“, sagte Schulze, der vor dieser Saison seine aktive Laufbahn im Landesliga-Team des SC Naumburg beendet hat. Ab und zu spielt er jedoch noch für die zweite Mannschaft des Clubs in der Kreisoberliga. Und das mit Erfolg: Am Sonntag gelang ihm beim 4:0-Erfolg in Osterfeld, der den Sprung an die Tabellenspitze bedeutete (wir berichteten), ein Tore-Doppelpack.

Stefan Schulze ist aktuell zentraler Mittelfeldspieler beim Kreisoberligisten SC Naumburg II. Foto: Torsten Biel

Den geteilten zweiten Platz der Wochenwertung belegten mit jeweils zwölf Zählern Karsten Haberzettl (Freyburg) und Beatrice Eichstädt (Bad Bibra). Die besten Aussichten im Kampf um den Gesamtsieg und damit um den 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg hat aktuell Juliane Gorn. Die Regionalklasse-Kickerin vom FC RSK Freyburg hat in der Gesamtwertung weiterhin einen komfortablen Vorsprung von fünf Punkten.

Resultate/Stefan Schulzes Tipps:

Eintracht Emseloh - SC Naumburg 4:0/2:1

BSC 99 Laucha - SG Spergau 0:2/0:2

SV Großgrimma - FC RSK Freyburg 1:2/1:2

TSV Leuna - ESV Herrengosserstedt 5:0/1:0

FC ZWK Nebra II - Gleinaer SV 2:2/1:0

SG ZW Karsdorf - FSV Klosterhäseler 0:0/2:1

Lossa/Rastenberg - SV Mertendorf 1:0/1:0

Eintracht Profen - BW Bad Kösen 1:0/1:3

FC ZWK Nebra - TSV Tröglitz 1:0/2:0

Grün-Gelb Osterfeld - Naumburg II 0:4/1:3

Stand der Gesamtwertung:

1. Juliane Gorn (Freyburg) 80

2. Frank Kralowetz (Naumburg) 75

3. Chris Kowsky (Karsdorf) 74

3. Stefan Bärhold (Lossa) 74

5. Marcus Jöricke (Erfurt) 72

5. Matthias Frank (Gleina) 72

7. Sebastian Braune (Eckartsberga) 71

7. Enrico Schieck (Tagewerben) 71

7. Max Derwel (Naumburg) 71

7. Paul Riebel (Löbitz) 71

7. Stefanie Paloch (Laucha) 71

7. Steve Flechtner (Gröst) 71

Beste Mannschaften der achten Runde waren die „Wesley Crushers“ (Karsten und Christian Haberzettl aus Freyburg) sowie das „Biber-Team“ (Beatrice und Uwe Eichstädt aus Bad Bibra) mit jeweils 11,0 Punkten im Schnitt. Führende der Gesamtwertung bleiben „Frauenpower“ (Juliane und Kathrin Gorn aus Freyburg/Memleben) mit nunmehr 69,5 Zählern. In dieser Kategorie bekommt der Sieger am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder.

Neuanmeldungen und Tippabgabe sind möglich im Internet unter: www.kicktipp.de/tageblatt