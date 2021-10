SCN beim Tabellenführer

Naumburg - Mit Tom Eberling, Kapitän der SG ZW Karsdorf, der in dieser Woche unser Experte ist, blicken wir auf die zehn Partien der achten Runde des regionalen Tippspiels unserer Zeitung. Eberling kickt seit 2015, als der Verein in den regelmäßigen Punktspielbetrieb zurückgekehrt ist, für die SG ZW. Mittlerweile ist er im zentralen offensiven Mittelfeld zur Führungspersönlichkeit gereift; seit 2019 trägt er die Kapitänsbinde des Kreisklasse-Männerteams. Der 24-Jährige kommt aus Thalwinkel, einem Ortsteil von Bad Bibra, wo er als Verwaltungsfachangestellter für die Verbandsgemeinde An der Finne tätig ist.

„Mit dem bisherigen Saisonverlauf können wir nicht zufrieden sein. Wir haben eine Mannschaft, gemischt aus jugendlicher Power und jahrzehntelanger Erfahrung. Das Potenzial ist sehr hoch, leider konnten wir es in dieser Saison noch nicht immer so umsetzen, wie wir es gerne wollten“, sagt Eberling. Und mit Blick auf das bevorstehende Heimspiel gegen den FSV Klosterhäseler: „Nichtsdestotrotz schaue ich zuversichtlich auf diese Partie auf heimischem Rasen. Mit großem Kampf und Spaß am Spiel werden wir diese rocken und die drei Punkte im Wetzendorfer Sportforum behalten“, so der ZW-Kapitän, der 3:1 für sein Team tippt.

LANDESLIGA: Eintracht Emseloh - SC Naumburg. Nach der neuerlichen Pleite auf eigenem Platz, der dritten im vierten Heimspiel, haben die Schwarz-Roten aus der Domstadt ihr Saisonziel Aufstieg erst einmal aus den Augen verloren. Um nun beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter in die Erfolgsspur zurückfinden zu können, muss zumindest defensiv eine andere Performance hingelegt werden als zuletzt, denn acht Gegentreffer (von bisher insgesamt zehn) kassierte der SCN allein in den letzten drei Partien.

Tom Eberling tippt 2:0, Tageblatt/MZ tippt 3:1.

LANDESKLASSE: BSC 99 Laucha - SG Spergau. Daheim sind die Glockenstädter in drei Spielen ohne Gegentor geblieben; dabei haben sie sieben Punkte geholt. Nun will sich der BSC auf eigenem Platz auch gegen den Ranglistensiebten schadlos halten. Im coronabedingt bis dato einzigen Vergleich zwischen beiden Kontrahenten hatten die Schützlinge von Ronny Starch vor zwei Jahren in Spergau mit 1:2 den Kürzeren gezogen.

Tom Eberling tippt 1:0, Tageblatt/MZ tippt 1:1.

SV Großgrimma - FC RSK Freyburg. Die Jahnstädter konnten ihre kleine Negativserie zuletzt mit einem 0:0 beim SV Spora stoppen. Ob dieses Remis der Beginn eines Aufwärtstrends ist, kann der FC RSK schon morgen beim Tabellenvorletzten zeigen. Aber auch beim SVG scheint die Formkurve nach oben zu zeigen: Nach vier Niederlagen und einem Remis gelang ihm mit dem 2:1 in Wengelsdorf der erste Saisonsieg; damit übergab er die „rote Laterne“ dem Wacker-Team. Zuletzt konnten die Freyburger bei den Großgrimmaern zweimal nicht gewinnen (2:2/0:2).

Tom Eberling tippt 1:3, Tageblatt/MZ tippt 1:2.

TSV Leuna - ESV Herrengosserstedt. Nach zwei Heimsiegen haben die Herrengosserstedter erst einmal Anschluss zum unteren Tabellenmittelfeld geschafft. Dabei gelang ihnen zuletzt mit dem 2:1 gegen den Vierten aus Burgwerben eine gehörige Überraschung. Eine noch größere wäre es nun, wenn der ESV am Sonnabend beim Ranglistenzweiten punkten würde. Immerhin gehören die Leunaer zu einem Quartett der Staffel 9, das daheim noch unbezwungen ist. Allerdings haben sie gegen Schlusslicht Wengelsdorf auf eigenem Platz auch nur ein 2:2 erreicht.

Tom Eberling tippt 3:0, Tageblatt/MZ tippt 3:1.

KREISOBERLIGA: Lossa/Rastenberg - SV Mertendorf. Nach der 0:4-Heimschlappe gegen Profen brennt die länderübergreifende Spielgemeinschaft sicher auf Wiedergutmachung. Diese soll am Sonntag gegen den noch punktlosen Tabellenletzten gelingen. Die Mertendorfer wollen indes mit ihrem ersten Saisonsieg ihre Bilanz gegen das Eintracht/Union-Team ausgleichen.

Tom Eberling tippt 2:0, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 2:0.

Eintracht Profen - Blau-Weiß Bad Kösen. Der Liga-Primus aus der Kurstadt fährt zum langjährigen Kontrahenten in die Elsteraue. Neben unzähligen Vergleichen in der Bezirksklasse zu DDR-Zeiten standen sich die Teams beider Vereine seit 1993 in insgesamt 24 Partien der Landesklasse und Kreisoberliga gegenüber. Von ihren vier letzten Meisterschaftsspielen im „Stadion des Friedens“ brachten die in dieser Saison auswärts noch verlustpunktfreien Bad Kösener zehn Zähler mit (2:1, 5:0, 2:0, 1:1). Klar, dass sie beide Serien verlängern wollen.

Tom Eberling tippt 0:2, Tageblatt/MZ tippt 1:3.

FC ZWK Nebra - TSV Tröglitz. Der Tabellenvierte hat den Achten zu Gast. Während die Tröglitzer bis dato zu Hause noch kein Bein auf die Erde gebracht haben (Letzter der Heimtabelle, drei Niederlagen, 4:12 Tore), konnten sie in der Fremde jeweils punkten (2:2 in Naumburg, 1:0 in Mertendorf). Das dürfte Warnung genug für das von Ralf Kretzschmar trainierte ZWK-Team sein.

Tom Eberling tippt 3:1, Tageblatt/MZ tippt 3:0.

Grün-Gelb Osterfeld - Naumburg II. Sollten die Bad Kösener in Profen stolpern, könnte die SCN-Reserve mit einem Sieg in der Matzturmstadt wieder an die Spitze vorrücken. Zuletzt hat das Team von Coach Patrick Hausmann bei den Grün-Gelben zweimal gewonnen (3:1/4:1).

Tom Eberling tippt 0:2, Tageblatt/MZ tippt 1:3.

KREISLIGA: Nebra II - Gleinaer SV. Der GSV wartet noch immer auf den ersten Nachwende-Sieg gegen die Unstrutstädter. Neben zwei Remis in Gleina gab es in Nebra zwei Niederlagen.

Tom Eberling tippt 2:0, Tageblatt/MZ tippt 3:1.

KREISKLASSE: SG ZW Karsdorf - FSV Klosterhäseler. Die Gastgeber gewannen zuletzt zweimal nicht, während der FSV nach vier sieglosen Partien zum Saisonstart am vergangenen Sonnabend durch den 2:1-Erfolg gegen Mertendorf II die „rote Laterne“ an die Wethautaler abgab.

Tom Eberling tippt 3:1, Tageblatt/MZ tippt 3:2.