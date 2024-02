Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Die steigenden Kosten für Pflegebedürftige in Heimen beunruhigen die Menschen. Der Geschäftsführer des Luisenhauses in Naumburg, Michael de Boor, musste kürzlich erneut Briefe verschicken, in denen eine Kostensteigerung verkündet wird. Warum das so ist und wo eine Lösung für das Problem liegen könnte, erklärt er im Gespräch mit Anja Falgowski.