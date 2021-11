Schlimmeres verhindert: Nachbar sieht Flammen und ruft Feuerwehr

In einer Tischlerei in Lengefeld ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr Bad Kösen rückte aus.

Lengefeld - Ein Familienvater, der bei einem Nachbarn ein Paket abholen wollte, verhinderte am Dienstagnachmittag im Bad Kösener Ortsteil Lengefeld Schlimmeres. Als er an einer Tischlerei vorbeikam, bemerkte er ein merkwürdiges Knistern und sah, dass sich in der Werkstatt ein Feuer gebildet hatte. Daraufhin rückte die Freiwillige Feuerwehr Bad Kösen mit ihrer gesamten Technik und 17 Einsatzkräften nach Lengefeld aus und bekam den Brand unter Einsatz schwerer Atemschutztechnik auch alsbald in den Griff.

Da der Tischlerei-Betreiber nicht vor Ort war und sich auch keine anderen Personen in der Werkstatt befanden, kam es zu keinen Verletzungen, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Da sich das Feuer vom Brandherdbereich an einer Außenmauer zügig verteilte, kam es trotz der schnellen Alarmierung zu Sachbeschädigung, so sind unter anderem Fenster zerborsten. Der Schaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Beamte der Polizei sicherten vor Ort die Beweislage. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Nach ersten Einschätzungen wird ein technischer Defekt für möglich gehalten, war zu erfahren.

Als der Inhaber der Tischlerei zurückkam, konnte er zwar erleichtert feststellen, dass sein Kater Ole wohlauf ist, gleichzeitig musste er aber registrieren, dass der Ruß auch seinen gerade sanierten, angrenzenden Wohnbereich auf dem Grundstück in Mitleidenschaft gezogen hat. Da die Wohnräume aufgrund der Gase und trotz unverzüglichen Lüftens in der Nacht zum Mittwoch nicht nutzbar waren, boten sofort Nachbarn eine Unterbringung an. (hbo/be)