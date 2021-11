Schlägerei in einer Naumburger Bar

Die Polizei wurde am Freitagmorgen zu einer Auseinandersetzung in einer Naumburger Bar gerufen.

Naumburg - Zu einem Einsatz ist die Polizei am Freitag gegen 4 Uhr in die Naumburger Marienstraße gerufen worden. „In einer Bar war es zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, mehrere Personen schlugen einen Mann. Zeugen gingen dazwischen und es kam zu weiteren Rangeleien“, teilte eine Polizeisprecherin am Sonnabend mit.

Ein Teil der beteiligten Personen hatte die Bar jedoch bereits vor Eintreffen der Polizisten verlassen. (ag)