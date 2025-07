Bad Kösen/mhe. - Das Landesverwaltungsamt prüft derzeit eine geplante weitere Sperrung der Saale im Bereich Bad Kösenin der Zeit vom 1. bis zum 13. Oktober dieses Jahres. „Hintergrund sind notwendige Sanierungsarbeiten an den Stirnseiten der Brückenbauwerke, die im Anschluss an die im September durchzuführende Sanierung der Brückenbögen erfolgen sollen“, teilt Sperecherin Denis Vopel mit.

Die Firma Ostbau GmbH hatte demnach bereits im März einen Antrag auch auf eine Sperrung der Saale im Bereich Bad Kösen für Oktober gestellt. Die Entscheidung darüber sei aber aufgrund von seitens der Stadt Naumburg erhobener Einwände zurückgestellt worden.

Saale: Brückenarbeiten sollen dieses Jahr abgeschlossen werden

Die Prüfung der vorliegenden Fakten soll laut Landesverwaltungsamt nunmehr ergeben haben, dass technische und witterungsbedingte Gründe für den beantragten Zeitraum sprechen. Das Unternehmen Ostbau begründet die Wahl des Zeitraums mit mehreren Faktoren: Eine spätere Durchführung der Arbeiten würde durch steigende Wasserstände und ungünstige Wetterbedingungen erschwert. Teile des Mauerwerks könnten dann nicht mehr saniert werden. Eine Verschiebung der Baumaßnahmen in das Frühjahr oder den Sommer 2026 würde erneut den Wassertourismus beeinträchtigen.

Ziel sei es vielmehr, die Arbeiten planmäßig noch dieses Jahr abzuschließen. Nach Abschluss der Septemberarbeiten seien Technik und Personal weiterhin vor Ort und einsatzbereit. Eine Verschiebung würde zu erheblichen Mehrkosten führen. Zu guter Letzt betreffe die beantragte Sperrung lediglich acht Werktage. An den Wochenenden sowie am Feiertag, 3. Oktober, soll die Saale für den Wassertourismus geöffnet bleiben; am Freitag, 10. Oktober, die Sperrung bereits ab 15 Uhr aufgehoben werden.

Konkret sieht die Sperrplanung so aus:1. und 2. Oktober Sperrung, 3. bis 5. Oktober keine Sperrung (Feiertag und Wochenende), 6. bis 10. Oktober Sperrung, 11 und 12. Oktober keine Sperrung (Wochenende), 13. Oktober Sperrung.

Freie Fahrt durch Einlenken der Deutschen Bahn

„Der Antrag der Firma Ostbau GmbH wird mit weiteren Behörden abgestimmt. Die Maßnahme dient der Sicherstellung der baulichen Integrität der Brückenbauwerke und der langfristigen Verkehrssicherheit“, so das Landesverwaltungsamt. Bereits genehmigt ist eine beschränkte Sperrung vom 1. bis zum 19. September, immer Montag bis Freitag von 7 bis 15 Uhr.

Die Deutsche Bahn saniert seit vergangenem Jahr mehrere Saalebrücken im Raum Bad Kösen aufgrund ihres schlechten Bauzustandes (wir berichteten). Dafür hatte Sie im Mai 2024 einen Antrag auf Vollsperrung der Saale im Bereich dreier Brücken an mehreren Tagen des laufenden Jahres beantragt. Viele Gespräche und Verhandlungen waren im Nachgang erforderlich, um die Vollsperrung in den für den Tourismus wichtigen Monaten abzuwenden und Alternativen zu finden, was letztlich gelang. Bauarbeiten waren auch dieses Jahr erforderlich, sodass erneute Sperrungen beantragt wurden.