Runderneuerter Netto-Markt in Naumburg öffnet am 28. November

Der Naumburger Netto-Markt im Einkaufs-Carré an der Kösener Straße war heiß diskutiert worden.

Naumburg. - Am 28. November ist es endlich so weit: Dann öffnet der Netto-Markt im Einkaufs-Carré in der Kösener Straße 36 - 40 wieder seine Pforten - und zwar „runderneuert“ als sogenannter „Netto City“-Markt. Die Einkaufsmöglichkeit war im Frühjahr Gegenstand einer lebhaften Debatte gewesen. Gegen im Raum stehende Schließungspläne hatte sich erheblicher Widerstand geregt, allen voran von Anwohnern, die ihren Unmut gegenüber dem Handelsunternehmen und der Stadt äußerten. Eine Unterschriften-Aktion wurde initiiert. Die Bemühungen hatten Erfolg. Vor Ostern kam die frohe Nachricht: Der Markt bleibt, wird jedoch umfangreichen Umbau- und Modernisierungsarbeiten unterzogen.