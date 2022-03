RSK-Elf dreht Unstrut-Derby nach der Pause

Christian Lewald (am Ball) erzielte zwei Tore beim 5:2-Erfolg der Freyburger im Testspiel gegen Nebra. Am kommenden Samstag startet das RSK-Team in Wengelsdorf in die Rückrunde der Landesklasse, Staffel 9.

Naumburg - Weil der Gegner von Landesligist SC Naumburg, der FSV 67 Halle, krankheitsbedingt kurzfristig absagte und auch Landesklasse-Vertreter BSC 99 Laucha mehr oder weniger unfreiwillig spielfrei war, fiel für diese beiden Teams die Generalprobe vor dem Re-Start der Meisterschaft am kommenden Wochenende aus. Die beiden anderen höherklassigen Männerteams aus der Saale-Unstrut-Finne-Region konnten indes am Samstag noch einmal testen. Und auch Kreisoberligist Bad Kösen war erfolgreich.

FC RSK Freyburg - FC ZWK Nebra 5:2 (0:1). In der ersten Halbzeit hielt Kreisoberligist Nebra auf dem Kunstrasenplatz im Jahnsportpark gut mit, und Richard Fritsche (3.) sorgte mit einem Heber ins lange Eck für die frühe Führung des ZWK-Teams. „Bis zur Pause war ich mit der Leistung unseres Teams zufrieden. Dann, nach einigen Wechseln, haben wir den Freyburgern zu viel Platz gelassen, und das nutzten sie aus“, so Gästecoach Ralf Kretzschmar. Kapitän Jonas Weise (47.), Max Schirner (53.) sowie Christian Lehwald (60./75.) mit einem Doppelpack schossen nach Wiederbeginn einen 4:1-Vorsprung für den Favoriten heraus. Lukas Sander (79.) konnte nach einem Pass von Dennis Schmidt noch einmal verkürzen, aber Felix Kaiser (83.) stellte den alten Abstand wieder her. Damit scheinen die Landesklasse-Kicker des FC RSK für den Rückrundenauftakt am kommenden Samstag bei Wacker Wengelsdorf ganz gut gerüstet zu sein.

FC RSK: Klippel - Hartmann, Till Kirchhoff, Kolata, Schulz, St. Lehwald, Weise, Chr. Lehwald, Linge, Schied, Schirner (ferner Schmiedl, Kaiser, Standke).

FC ZWK: O. Trabert - Bruder, Konieczny, Schulschefski, Hess, Breuer, Hesse, Chr. Weihrauch, Knuhr, N. Schmidt, Fritsche (ferner Möder, D. Schmidt, Tille, Sander).

ZWK-Keeper Oliver Trabert fängt hier den Ball vor seinen Teamkollegen Tom Bruder (l.) und Oliver Schulschefski. (Foto: Torsten Biel)

TSG Stotternheim - ESV Herrengosserstedt 0:3 (0:1). Auf dem Kunstrasenplatz am Wustrower Weg in Erfurt wurde die schon seit vielen Jahren bestehende Freundschaft zwischen beiden Vereinen neu belebt. Auch im Nachwuchsbereich treffen sich die Teams immer wieder zu Testspielen, wie ESV-Coach Thomas Kitzing berichtet. Nach der klaren 1:5-Niederlage eine Woche zuvor beim SV Großrudestedt holten sich die Herrengosserstedter durch diesen Erfolg neues Selbstvertrauen für den Rückrundenstart in der Landesklasse am kommenden Samstag gegen Spergau und damit auch im Kampf um den Klassenerhalt in der Staffel 9. Weil sich Stammtorwart Max Nürnberger im vorletzten Testspiel einen Finger gebrochen hatte und deshalb erst einmal ausfällt, stellte sich Feldspieler Ricky Grieser zwischen die Pfosten. Er war gegen den Thüringer Kreisoberligisten ein guter Rückhalt seines Teams. Die Gäste dominierten die gesamte Spielzeit und gingen nach Vorarbeit von Jakob Fiedler durch Philipp Hermann (21.) in Führung. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Burgenländer feldüberlegen, und Elias Meyer (51.) verwertete eine Flanke von Benjamin Polley mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung zum 0:2. Den dritten Treffer bereitete ebenfalls Polley vor; dieses Mal war Tom Krumbholz (63.) der Abnehmer.

Die Landesklasse-Kicker des ESV Herrengosserstedt zeigten vor dem Testspiel bei der TSG Stotternheim Flagge. (Foto: Verein)

Aus Verbundenheit mit den Ukrainern hatten die Fußballer des ESV Herrengosserstedt vor dem Testspiel bei der TSG Stotternheim gemeinsam mit den in roten Leibchen gekleideten Thüringer Gastgebern Flagge, nämlich die des vom Krieg gebeutelten osteuropäischen Landes, gezeigt. Für die Herrengosserstedter kickten in der Vergangenheit schon mehrere ukrainische Spieler - so zum Beispiel auch Ruslan Ivanchenko, Maxim Pyrow oder Micha Tsebro, zu denen die Akteure der aktuellen ESV-Mannschaft noch immer Kontakt haben.

ESV: Grieser - Polley, Fiedler, Chr. Oberreich, M. Löhnert, E. Oberreich, Hermann, T. Krumbholz, E. Meyer, B. Hackbart, Braune (ferner T. Meyer, Schröder-Reif, Mi. Wille).

Blau-Weiß Bad Kösen - Eintracht Camburg 2:1 (2:0). Kapitän Oliver Eschrich brachte die Kurstädter in der 7. Minute nach einer Flanke von Kevin Gerber mit einem Kopfball gegen die Laufrichtung des Eintracht-Torhüters in Front. Jonas Porsche (19.) erkämpfte sich dann an der Mittellinie den Ball, spielte noch einen Camburger aus und schob zum 2:0 für die Blau-Weißen ein. Weitere gute Chancen der Gastgeber in der ersten Halbzeit vergaben Gerber und Alexander Schmidt. Eschrich, der freistehend das Spielgerät nicht traf, und Gerber, der am Pfosten scheiterte, konnten weitere Tormöglichkeiten des hiesigen Kreisoberliga-Spitzenreiters nicht nutzen. Nachdem Bad Kösens Keeper Jamie Ehrhardt einen von Michael Zöllner getretenen Strafstoß pariert hatte, staubte Paul Dietzel (66.) zum 2:1-Endstand ab.

Blau-Weiß: Ehrhardt - O. Eschrich, Ruhm, Schibath, P. Riebel, Breitfeld, Gerber, Schlegel, Jo. Porsche, Petersen. Schmidt (ferner Plobner, Albrecht).

Buttstädt II/Großbrembach - Lossa/Rastenberg 0:6 (0:2). Nach der Absage des ursprünglichen Gegners konnte die Eintracht/Union-Kombination am Sonntag kurzfristig noch in Großbrembach spielen. Gegen jene Mannschaft hatte man schon im Sommer in der „Friends League“ eine Partie absolviert. Nach Vorarbeit von Justin Krämer brachte Leonard Wagner (14.) die Gäste in Front, und kurz vor der Pause verwertete Mario Rahaus eine Flanke von Michael Neuhauß zum 0:2. Zwei Minuten nach Wiederbeginn unterlief Sebastian Koch, dem Keeper der Gastgeber, ein Eigentor. Maurice Brosche (55.) mit einem Distanzschuss, Thomas Eckert (62.) nach energischer Einzelleistung und Kapitän Kai Vollrath (85.), der nach einem Foul an Brosche vom Strafstoßpunkt erfolgreich war, machten das halbe Dutzend Treffer voll. Gästetrainer Christian Beck war an alter Wirkungsstätte zufrieden mit der Leistung seines Teams.

Sportring Mücheln II - Gleinaer SV 3:3 (1:3). Ebenfalls am Sonntag kam es im benachbarten Saalekreis zum Duell zweier Kreisligisten. Zum Auftakt ihrer Vorbereitung auf den Re-Start in der Meisterschaft gerieten die Gleinaer durch den Treffer von Ronny Fröhlich (2.) früh in Rückstand. GSV-Kapitän Max Illig - der am vergangenen Montag Vater einer kleinen Mara geworden war - glich aber nach einem Pass von Horst Philipp bereits drei Minuten später aus. Erneut nach Zuspiel von Philipp traf Illig dann nur den Pfosten, doch Casimir Lehker (9.) staubte zum 1:2 ab. Lehker (40.) war nach einem Konter auch zum 1:3-Pausenstand erfolgreich. In der zweiten Halbzeit stellten Fröhlich (65.) sowie Jonas Büchner (86.) mit ihren Treffern noch den Gleichstand her.

Johann Reber (SC Naumburg III) bejubelt seinen Treffer, VSG-Keeper Erik Knabe ist geschlagen. Die Domstädter verspielten ihre klare 4:0-Führung fast noch. (Foto: Torsten Biel)

VSG Löbitz - SC Naumburg III 3:4 (0:2). Hier begegneten sich zwei Kreisklasse-Teams aus unterschiedlichen Staffeln. Die favorisierten Domstädter erwischten den besseren Start und gingen durch Roland Kämmerer (4.), der einen Steilpass von Paul Staps verwertete, früh in Führung. Auf der Gegenseite konnten Tom Böhme und Moritz Prater gute Chancen nicht nutzen. Per Kopf war dann Johann Reber (21.) zum 0:2 erfolgreich. Auch in der Folgezeit war den gastgebenden Wethautalern das Schussglück nicht hold. So traf Tom Böhme die Lattenunterkante, und auch Ludwig Schlag scheiterte am Gebälk. Nach der Pause hatten die Löbitzer weitere gute Möglichkeiten, aber Schlag und Lucas Cebulla blieb ein Treffer zunächst versagt. Besser machten es die Naumburger, für die der eingewechselte Rostam Kazemi (55./ 59.) einen Doppelpack schnürte. Doch selbst angesichts des klaren 0:4-Rückstands gab die VSG-Elf nicht auf. Tom Böhmes Treffer (78.) war der Beginn einer Aufholjagd. Nach einem Eckstoß von Cebulla traf Schlag (82.) zum 2:4. Nun wuchsen die Hoffnungen der Platzherren. Erst recht, als Ludwig Schlag nach einem Pass von Tom Böhme den Anschlusstreffer (84.) erzielte. In der verbleibenden Spielzeit hatten Cebulla und Böhme sogar noch den Ausgleich auf dem Fuß, aber der gelang ihnen nicht mehr. Referee Olaf Karius wurde eine gute Leistung bescheinigt.

Ludwig Schlag (l.), hier mit Gästespieler Fabian Großmann, schnürte bei der Aufholjagd der Löbitzer einen Tore-Doppelpack. (Foto: Torsten Biel)

SSV Landsberg II - Baumersrodaer SV 5:0 (2:0). Der Spitzenreiter der hiesigen Kreisliga-Staffel musste in dieser Partie gleich auf 16 Akteure verzichten. Deshalb schnürten beim BSV sowohl Vereinschef Silvio Rockstroh als auch Trainer Sebastian Friedrich und Mannschaftsleiter Ronny Benndorf die Töppen. Zudem stellte sich Stand-by-Spieler Martin Molnar in den Dienst der Mannschaft. Der Kontakt zu den Landsbergern war bei einer gemeinsamen Übungsleiter-Ausbildung entstanden. Fabian Heydenhauß (12.), Tim Angelus (15.), Fabian Weber (60.) sowie erneut Heydenhauß (72.) und Weber (89.) erzielten die Tore für den gastgebenden Kreisoberligisten. Die Partie zwischen der Baumersrodaer Reserve und Barnstädt/ Steigra wurde von den Gästen krankheitsbedingt abgesagt.

Blau-Weiß Bad Kösen II - Goseck/Markwerben 0:1 (0:1). In einer weiteren Partie zweier Kreisligisten inszenierte Christian Beyer immer wieder gefährliche Angriffe der Gäste. Er erzielte in der 30. Minute auch den entscheidenden Treffer. Auf der Gegenseite konnte sich Keeper Julian Zimmerling mehrfach auszeichnen, so bei guten Einschussmöglichkeiten der Bad Kösener Maik Grottel und Oliver Böhme. In der zweiten Halbzeit war es nur noch ein Spiel auf ein Tor: das der LSG/FCM-Kombi. Böhme, Marco Werner, Marc Eschrich, Christian Ossig und Grottel konnten jedoch ihre Torchancen nicht nutzen.

FC RSK Freyburg II - SG Spergau II 1:5 (0:2). Auch auf dem Kunstrasenplatz im Jahnsportpark trafen am Samstag zwei Kreisligisten aufeinander. Die Gäste schlugen die technisch feinere Klinge und führten zur Pause durch Tore von Tom Heinzelmann (19.) und Erik Jauck (28.) mit 2:0. Adrian Ionasanu (68.) baute den Vorsprung der Spergauer weiter aus, ehe Dean-Luca Siegfried (70.) den Ehrentreffer der RSK-Reserve erzielte. Erneut Heinzelmann (73.) sowie Markus Goltz (83.) sorgten jedoch für klare Fronten. Am kommenden Samstag gastiert Freyburg II bei Schwarz-Gelb Deuben aus der Kreisliga, Staffel 3.