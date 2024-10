Der Naumburger Gasthof wird als einziges Hotel in Sachsen-Anhalt vom Guide Michelin mit einem sogenannten Key ausgezeichnet. Wie die besondere Nachricht im Haus am Steinweg aufgenommen wird.

Als einziges Hotel in Sachsen-Anhalt

Matthias Albrecht, Hoteldirektor des Gasthofs „Zufriedenheit“, in der Maisonette-Suite.

Naumburg - Wer damals das Haus gründlich in Augenschein genommen hat, weiß Matthias Albrecht bis heute nicht. Der Tester oder die Testerin des berühmten Hotel- und Reiseführers Guide Michelin checkte eines Tages inkognito im Naumburger Gasthof „Zufriedenheit“ ein. Mit Folgen. Dieser Besuch bringt dem Hoteldirektor und seinem Team eine hohe Ehre ein. Das 2017 eröffnete Haus am Steinweg erhielt als einziges Hotel in Sachsen-Anhalt einen sogenannten Key. Die Auszeichnung gilt ein Jahr.