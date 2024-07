Rasentraktor in Reinsdorf gestohlen: Polizei hofft auf Hinweise zu zwei Tätern - Foto im Beitrag

Im Fall eines Rasentraktor-Diebstahls am 22. April erhofft sich die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Reinsdorf/hbo. - Am 22. April verschafften sich zwei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kleingarten im Nebraer Ortsteil Reinsdorf. Anschließend entwendeten die beiden vermummten Personen einen Rasentraktor. Einer Wildkamera gelang es allerdings, die beiden Täter zu filmen.

Diese beiden Männer haben den Rasentraktor gestohlen. (Foto: Polizei)

Nun darf die Polizei öffentlich per Foto nach den Dieben fahnden. Sie bittet deshalb unter der Rufnummer 03443/28 22 93 oder via Mail an [email protected] um Hinweise zu den beiden Tätern.