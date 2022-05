Pulverrauch und Donner

Zeltlager am Dorfrand macht Geschichte erlebbar.

Historisches Biwak in Tahlwinkel: Kanonendonner und Salutschüsse sowie viel Pulverrauch erfüllen die Luft über den Wiesen.

Thalwinkel - Pulverrauch und Kanonendonner verbreiteten sich dieser Tage über die Thalwinkler Wiesen. Salven aus Musketen krachten und signalisierten unmissverständlich: die verschiedenen Truppen des Historischen Biwaklebens 1813 hatten auch in diesem Jahr ihr Zeltlager am Dorfrand zum Urlaubsbiwak aufgeschlagen. Über eine Woche lebten die eingefleischten Liebhaber, darunter komplette Familien vom Kleinkind bis zum Senior, aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Franken ihr Hobby aus. Sie erinnerten an die kriegerischen Zeiten von 1813 zwischen Zelt, Lagerfeuer und Gefechtsbereitschaft, machten aber bewusst, welche Tragweite die Kriegsgräuel für die Kämpfenden und die Bevölkerung auslöste.