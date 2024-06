Naumburg: Die Prüfungsergebnisse insbesondere in den Realschulen sind zum Teil schlechter ausgefallen als im Vorjahr. Über die Gründe dafür spekulieren die Schulleiter.

Die Prüfungsergebnisse der Realschulen sind in den Hauptfächern etwas schlechter ausgefallen als im vergangenen Jahr (Symbolbild).

Naumburg - Johannes Dreßel ist, das ist vermutlich wenig übertrieben, entsetzt. Die Prüfungsergebnisse in diesem Jahr? Schriftlich, so der Leiter der Sekundarschule Alexander von Humboldt in Naumburg, seien etwas schlechter als noch im Vorjahr. Die Ergebnisse der mündlichen Prüfungen aber seien „unterirdisch“. Viele der Schüler hätten sich mangelhaft vorbereitet, seien den Prüfungsanforderungen nicht gewachsen gewesen. Drei Schüler hätten ihren Abschluss gar nicht erreicht.