Premiere im Bad Bibraer Erlebnisbad

Bad Bibra - Mit insgesamt elf Ständen und Anbietern aus der Region ging vor Kurzem der Bad Bibraer Bauernmarkt erstmalig an den Start. Trotz einiger Veranstaltungen im Umkreis und dem Tag des offenen Denkmals, fand der Markt im Gelände des Erlebnisbades Balison einen guten Zuspruch - und das gewiss auch dank der Vielfalt der Angebote. Die Organisation und Initiative für einen Bad Bibraer Bauernmarkt war von der Tourist-Information An der Finne entwickelt und in Zusammenarbeit mit dem „Waldhotel“ umgesetzt worden. Die Leiterin der Tourist-Info, Ina Sielaff, erklärte die Idee damit, dass durch die Corona-Pandemie viele Veranstaltungen mit Markthändlern abgesagt werden mussten, somit war es auch für die Händler eine schwierige Zeit. Der erste Bad Bibraer Bauernmarkt bot Gelegenheit auszuloten, wie dieses Angebot angenommen wird und welche Gewerbetreibenden ihr Interesse an einer Teilnahme bekunden würden. Die Idee kam offensichtlich gut an, immerhin reichte das Angebot von Geschnitztem, Schafwollprodukten, Genähtem Likören und Bränden über Imkereiprodukte und Kunst aus Blech bis hin zu Handgemachtem.