Eskalation in Salzstraße: 38-Jähriger zieht Waffe - Polizisten im Einsatz schwer verletzt

PolizeieInsatz in Naumburg

Ein 38-Jähriger hat im Streit in der Salzstraße in Naumburg eine Schreckschusswaffe gezogen.

Naumburg. - Zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe ist es am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Naumburg gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach gerieten mehrere Menschen in dem Haus in der Salstraße in Streit. Einer davon, ein 38 Jahre alter Mann, habe daraufhin eine Schreckschusswaffe gezogen und einen 43-Jährigen damit bedroht, heißt es. Geschossen habe er aber nicht. Nach dem Streit sei der ältere Mann mit seinem Begleiter aus der Wohnung geflüchtet und habe die Polizei verständigt.

Die Beamten machten sich sofort auf den Weg zu der Wohnung. Dabei sei das Polizeiauto aber schwer verunglückt, so die Polizei weiter.

Eine zweite Streife traf wohlbehalten vor Ort ein und konnte die Schreckschusswaffe und den 38-Jährigen stellen. Er muss sich nun wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.