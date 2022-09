Mollschütz - Auf der Bundesstraße 88 bei Mollschütz (Molauer Land) ereignete sich am frühen Sonnabendmorgen gegen 4.40 Uhr ein Unfall mit einem Fahrzeug. Dabei war ein Pkw von der Straße abgekommen, der im Anschluss gehen einen Hang stieß.

Die Autofahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit. Am Wagen entstand Sachschaden. (cm)