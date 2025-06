Naumburg.- Die Polizei rechnet mit einem regelrechten Verkehrschaos auf den Autobahnen im südlichen Sachsen-Anhalt zu am Pfingstwochenende, wie die Beamten mitteilen.

Demnach seien die Autobahnen 9, 14, 38, 71 und 143 von den bevorstehenden Problemen besonders betroffen, heißt es. Dort sei mit sehr dichtem Reiseverkehr und einem deutlich erhöhten Staurisiko zu rechnen.

Insbesondere am Freitagmittag bei der Hinreise und am Montag bei der Rückreise müssten sich Autofahrer auf Verzögerungen und Staus einstellen, so die Polizei weiter. Wegen einer Baustelle auf der A9 in Richtung München könne es zwischen den Anschlussstellen Naumburg und Droyßig zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Bereits in den vergangenen Tagen habe sich dort immer wieder der Verkehr gestaut.

Die Pfingstwochenenden gehören auf den Autobahnen traditionell zu den verkehrsreichsten Zeiten des Jahres.