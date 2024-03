Per Rad und per pedes unterwegs: Welterbe-Wandertag am 21. April lockt mit zehn Touren

Naumburg/Goseck/hbo - Der 10. Welterbe-Wandertag steht in diesem Jahr ganz im Zeichen von Schloss Goseck. Unter dem Motto „10 Jahre Natur, Kultur, Gemeinschaft“ lädt der Förderverein Welterbe an Saale und Unstrut dorthin für Sonntag, 21. April, ein. Etliche Wander- und Radtouren werden dann ihren Beginn nehmen

Tags zuvor, am Samstag, 20. April, gibt es um 18 Uhr bereits eine Sonderführung durch die restaurierte Gosecker Schlosskirche mit dem Sänger des „montalbâne“-Ensembles, Robert Weinkauf. „Mit historischen Hintergrund-Informationen und Gesängen, wie sie vor 600 Jahren erklangen, wird einem die ehemalige und heute nur noch in Resten erhaltene Benediktiner-Abtei bewusst und erspürbar gemacht“, heißt es in einer Ankündigung.

Der Sonntag, 21. April, startet dann um 9 Uhr mit der Andacht in der Schlosskirche Goseck mit Pfarrer Daniel Schilling-Schön. 9.30 Uhr findet vor der Kirche die Registrierung der Teilnehmer sowie das Kassieren des Startgelds (fünf Euro pro Tour) statt, ehe es 10 Uhr auf die Strecken geht. Welche Touren für interessierte Teilnehmer, die gebeten werden, eine angemessene Ausstattung (Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, Verpflegung) mitzubringen, angeboten werden, zeigt der folgende Überblick. Dazu gibt es jeweils eine Beschreibung der Veranstalter.

Wander-Tour 1, Kirche zu Kirche, etwa 11 km:

„Kirche satt: Wir starten nach einer kleinen Andacht in der Gosecker Klosterkirche in geruhsamen Tempo. So ziehen wir durch den Gosecker Wald mit dem Ziel Dobichau. Hier erwartet Sie eine ungewöhnliche Dorfkirche mit einer lebendigen Gemeinde im kleinsten Dorf. Nach dieser Rast freuen wir uns auf die sehr romanische Pödelister Kirche mit ihrem wunderbaren Altar. Herr Dr. Bühler empfängt uns mit Geschichten und Musik und einer kleinen Andacht. Nun führt es uns nach Markröhlitz in eine der sehr wenigen Kirchen, die es wagen, einen neuen Turm zu bauen. Freuen Sie sich auf Wunder und Geschichten. Herr Glotz wird uns stärken, damit wir den Aufstieg nach Goseck bestehen. Hier endet der Tag auf dem Hof des Schlosses mit der Möglichkeit, einen Kaffee zu genießen.“

Wander-Tour 2, Klein Friedenthal und die Göhle, etwa 17 km:

„Romanik bis Barock: Unsere Tour führt uns durch das beschauliche Dorf Pödelist mit seiner Chorturmkirche aus dem 13. Jahrhundert in die Alte Göhle, wo sich wenige Überreste des barocken Jagdschlosses Klein Friedenthal erhalten haben. Durch Dobichau geht es durch Feld und Flur zurück nach Goseck.“

Wander-Tour 3, Ausflug in die Zeit der Völkerwanderung, etwa 10 km: „

Von Goseck geht es entlang der Saale nach Lobitzsch und Uichteritz – Dörfer, die wahrscheinlich schon während der Völkerwanderung entstanden und damit Zeugen der früheren slawischen Besiedlung an der Saale sind. Mit atemberaubenden Blicken über das Saaletal geht es zurück nach Goseck.“

Wander-Tour 4, Geologischer Rundgang Saaletal und Goseck, etwa 14 km:

„Geologische Eindrücke aus dem Saaletal: An vielen Stellen auf unserer Tour eröffnen sich dem aufmerksamen Auge Einblicke in die Entstehungsgeschichte unserer Region. Höhlen, Kiesgruben und Muschelkalk – kein Wunder, dass der Wein hier so gut gedeiht! Neben fachkundigen und anschaulichen Erklärungen geht es auf der Strecke vom Schloss Goseck über Eulau und das Weinhaus Heft zurück nach Goseck auch um die langlebige Kulturlandschaft im Saaletal.“

Wander-Tour 5, Zweimal über die Saale – Goseck und Schönburg, etwa 17 km:

„Durch das Saaletal geht es nach Leißling und durch einen schönen Wald zur Schönburg. Über die Fähre nach Schellsitz und Eulau mit ihren schönen Kirchen.“

Wander-Tour 6, Wandern zur Uta – Naumburger Dom, etwa 20 km:

„Im Rahmen des Uta-Treffens führt unsere Tour via Eulau und Henne durch die Naumburger Innenstadt, wo wir dem Unesco-Welterbe Naumburger Dom einen Besuch abstatten werden. Im Anschluss wandern wir wieder zurück nach Goseck oder lassen den Tag in Naumburg ausklingen.“

Wander-Tour 7, Familientour, Mit den Ziegen zum Sonnenobservatorium Goseck: „

Besonders geeignet für Familien: Zusammen mit einer Gruppe Ziegen des Geo-Naturparks Saale-Unstrut-Triasland erkunden wir das natürliche Umfeld von Schloss Goseck und des Sonnenobservatoriums. Über den Igelsberg wandern wir eine gemütliche Runde im Rhythmus der Tiere.“

Rad-Tour 8, über die Barockstadt Weißenfels nach Teuchern via Schönburg, etwa 55 km:

„Fahrradtour zu den Klöstern in Weißenfels und Langendorf mit Abstecher nach Teuchern und seiner slawischen, ottonischen und mittelalterlichen Geschichte. Zurück via Possenhain und Schönburg, mit Saalequerung über die Henne-Brücke.“ Rad-Tour 9, Romanik-Rad-Runde, etwa 42 km:

„Eine Radrunde entlang der Saale, auf der wir das romanische (und spätere) Erbe im Saaletal erkunden: von Goseck zum Bauernstein in Uichteritz, Schloss Burgwerben, die Wehrkirche Schkortleben, den Naturpark Dehlitz, die Kirche in Treben und das Kloster in Weißenfels. Unterwegs machen wir Pause beim Weingut Gaudig in Kriechau.“

Triathlon-Tour 10, „Von Burg zu Burg, Querfurt – Goseck“, etwa 50 km, Sonderheit: 7 Uhr Start in Querfurt am „Hotel Querfurter Hof“:

„Entlang der Querne geht es zu Fuß an der Querfurter Burg vorbei und über die ,Fichten’ zum Rand der Querfurter Platte nach Süden. Oberhalb von Schmon und Spielberg erfolgt der Abstieg in Richtung Reinsdorf und am Hangfuß entlang unterhalb Steigras an der Roßtränke nach Karsdorf. Dort wird auf die Räder gewechselt und via Unstrutradweg bis nach Freyburg gefahren. Unterhalb der Schweigenberge geht die Fahrt dann per Boot über den Blütengrund bis in die Saale und zur Henne. Das letzte Stück nach Goseck führt zu Fuß über Eulau bis zum Zielpunkt. Es werden zusätzlich Kosten in Höhe von 29 Euro pro Teilnehmer zu den obligatorischen fünf Euro erhoben.“