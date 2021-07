Olympia bringt die Entscheidung

Naumburg - Mit einem souveränen 3:0-Erfolg im offiziellen Auftaktspiel gegen die Türkei waren die Italiener am 11. Juni in die Fußball-Europameisterschaft gestartet. Mehr als vier Wochen und 50 weitere Partien später stehen sie nun als neue Kontinental-Champions fest. Das EM-Tippspiel von Naumburger Tageblatt/MZ hat indes noch keinen Sieger gefunden. Die Gesamteinzelwertung (siehe auch Kasten) führen drei Tipper punktgleich an.

Hannes Schunke, Torwart des hiesigen Landesklasse-Vertreters Wacker Wengelsdorf, hat ebenso 81 Zähler gesammelt wie der 53-jährige Versicherungsvertreter Michael Tönnies aus dem baden-württembergischen Bempflingen - der zusammen mit seiner Partnerin, der Architektin Andrea Hirle (47), die Teamwertung für sich entschieden hat - und der Glauchauer Dominik Anders.

Hannes Schunke, Torwart von Wacker Wengelsdorf, ist einer von drei Punktgleichen an der Spitze der Gesamtwertung unseres EM-Tippspiels. (Foto: Archiv/Biel)

„Ich hatte gehofft, dass bei Punktgleichheit am Ende die größere Zahl an Tagessiegen den Ausschlag gibt. Dann hätte ich gewonnen“, sagte der 32-jährige Schunke, der seine Karriere als Fußballkeeper derzeit etwas heruntergefahren hat, weil er in Wallendorf ein Haus saniert. Doch der Portfolio-Manager im Energiehandel, der für eine Tochter der Stadtwerke Halle tätig ist, muss gegen seine beiden Mitkonkurrenten ins Stechen. So sehen es die Regularien unserer Tippspiele vor.

Torwand-Duell mit NFL-Profi

Da die EM nun aber vorbei ist, springt kurzerhand das olympische Fußballturnier ein. Schunke, Tönnies und Anders tippen die acht Partien des ersten Vorrundenspieltags; steht auch danach noch kein alleiniger Sieger und damit Gewinner des 250-Euro-Gutscheins für Euronics XXL in Naumburg fest, wird einfach weitergetippt. „Das halte ich für eine sehr faire Lösung“, meint Dominik Anders. Der 21-jährige Auszubildende zum Kaufmann für Speditions- und Logistikdienstleistungen hat Ende Januar dieses Jahres übrigens einige Berühmtheit erlangt: an der legendären Torwand des ZDF-Sportstudios.

Dominik Anders (r.) mit seinem Glauchauer Teamkollegen Oliver Flehmig (l.) und NFL-Star Jakob Johnson hinter den Kulissen des ZDF-Sportstudios. (Foto: Anders)

„Mit einem Tor in einem Kreisliga-Punktspiel meines SV Fortschritt Glauchau, einem Distanzschuss in den Winkel, habe ich es in das Voting auf fussball.de und schließlich sogar ins Fernsehen geschafft“, erzählt der Sachse. Im Sportstudio in Mainz trat er dann gegen American-Football- Star Jakob Johnson an. Das Duell an der Torwand endete 1:1, und weil dem Kreisliga-Kicker dadurch der mögliche Gewinn durch die Lappen ging, freute er sich umso mehr, als ihm der NFL-Profi ein Paket mit zwei Jerseys der New England Patriots sowie Autogrammkarten und einem Gutschein für einen Sportartikelhändler schickte.

Spende für SCN-Mädchen

Ein großes Herz für den Breitensport beweist auch Jörg Hanisch. Der 53-Jährige, der zum Trainerteam des Fußball-Landesligisten SC Naumburg gehört, hat die zehnte und letzte Runde unseres EM-Tippspiels gewonnen, will aber die 100 Euro (für das Finale war die Summe verdoppelt worden) nicht für sich behalten. „Die spende ich dem neuen Mädchenteam unseres Vereins“, so Hanisch, der als Vierter der Gesamtwertung das „Olympia-Stechen“ nur um ein winziges Pünktchen verpasst hat.

Als Aktiver kickte der Liverpool-Fan übrigens von 1974 bis 1992 für Chemie beziehungsweise den FC Sachsen Leipzig, ehe er nach Freyburg zum FC RSK wechselte, mit dem er in der Landesliga spielte. Von 1997 bis 2006 war der heutige Servicetechniker für Brandschutzeinrichtungen für Naumburg 05 aktiv. Mit dem Team vom Anger schaffte er den Durchmarsch von der Kreisliga bis zur Verbandsliga.

Das Logo des EM-Tippspiels unserer Zeitung. (Grafik: Bernd Martin)

Beste Mannschaft der zehnten Runde war „SFS“ (Silke und Frank Schoder aus Naumburg) mit 3,0 Punkten im Schnitt. Die Gesamtwertung gewinnen „wir_sind_Kaiser“ mit Michael Tönnies und Andrea Hirle aus Bempflingen (77,0) vor „SV_Wacker1919“ (André Jentsch und Hannes Schunke aus Wengelsdorf/75,5) und den Schoders (68,5). Die beste Mannschaft erhält ein 30-Liter-Fass Bier der Naumburger Maischter.

Endstand der Gesamteinzelwertung:

1. Hannes Schunke (Wengelsdorf) 81

1. Michael Tönnies (Bempflingen) 81

1. Dominik Anders (Glauchau) 81

4. Jörg Hanisch (Naumburg) 80

5. Marc Rohloff (Wunstorf) 79

5. Maria Rottwinkel (Ostbevern) 79

7. Kevin Bichlmeier (Erding) 78

7. Christian Bock (Hamburg) 78

7. Lisa Herz (Klosterhäseler) 78

7. Michael Lutz (Arnstadt) 78

11. Andreas Kues (Bochum) 77

11. Thomas Kiene (Burgdorf) 77

11. Karsten Haberzettl (Freyburg) 77

11. Martje Petersen (St. Peter-Ording) 77

11. Cuesta Jimenez (Hamburg) 77