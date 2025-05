In nur sieben Monaten vier Babys im Dorf Janisroda Niedlich und höchst ungewöhnlich: Die „Fantastischen Vier“ verzaubern Ortsteil von Naumburg

Die Einwohnerzahl im Naumburger Ortsteil Janisroda ist binnen eines guten halben Jahres so stark gestiegen, wie es 800 (!) Geburten in der Domstadt entspräche. Was die vier Mütter zu diesem Kuriosum sagen.