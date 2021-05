Neuer Unterbau für Reitplatz

Naumburg/Zäckwar - Der Breitensport und ganz besonders die Kinder und Jugendlichen in den Vereinen leiden unter den Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Trotzdem haben zahlreiche Sportgemeinschaften - auch an Saale, Unstrut, Finne und Weißer Elster - versucht, während der Zwangspause das Beste aus der vermaledeiten Situation zu machen und ihre Mitglieder bei der Stange zu halten.

Der Kreissportbund (KSB) sowie die Sparkasse Burgenlandkreis, Naumburger Tageblatt/MZ, die Stadtwerke Zeitz und weitere Unterstützer wollen mit dem Ideenwettbewerb „Verein(t) trotz Corona“ die Vereine prämieren, die sich im vergangenen Jahr und auch noch aktuell engagieren und kreative Mittel und Wege gefunden haben, ihren Mitgliedern trotz des Lockdowns Sport- und Bewegungsangebote zu verschaffen oder mit anderen sozialen Maßnahmen für den Erhalt des Vereinslebens sorgen. Eine Jury sichtet die eingereichten Initiativen (Bewerbungsschluss war am 30. April) und wird die besten Bewerbungen mit Geldpreisen belohnen (wir berichteten).

„Teppichschnitzel“ statt Sand

An dem Wettbewerb beteiligt sich auch der Reit- und Fahrverein (RFV) Zäckwar aus der Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal. „Wir sind mit derzeit rund 35 Mitgliedern ein kleiner Verein. Der Jugendarbeit schenken wir besonders große Bedeutung“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Corina Lehnardt, die die Bewerbung des RFV beim Kreissportbund eingereicht hat.

In den vergangenen Jahren seien die Pferdesportler aus Zäckwar im Umland und auch in anderen Bundesländern bei Turnieren am Start gewesen, und ihre Bilanz könne sich sehen lassen. „Da auch wir bestrebt sind, unsere Kinder und Jugendlichen in ihrer sportlichen Entwicklung immer weiter voranzubringen, ist unser derzeitiges Projekt die Erneuerung unseres 20 mal 40 Meter großen Sandviereckes“, berichtet Corina Lehnardt. Der Unterbau solle erneuert werden und der Sandbelag einem „Teppichschnitzel-Belag“ weichen. Damit könne man auf dem Vereinsgelände ein ganzjähriges Training sicherstellen; der neue Unterbau habe aber noch einen anderen Vorteil. „Uns liegt natürlich auch das Wohl unserer Pferde am Herzen“, betont die stellvertretende Vorsitzende. „Bei Regen steht der Platz unter Wasser, wodurch die Tiere im Sand versinken. Und im Winter bei Minusgraden ist der Platz gefroren, was ein hohes Verletzungsrisiko für die Pferde bedeutet.“ Besonders den älteren Vierbeinern falle es immer schwerer, im tiefen, nassen Sand zu laufen. Die „Teppichschnitzel“ ermöglichen nun ein gelenkschonendes Training, was wiederum auch die Motivation steigere.

„Weil während des Lockdowns ein normales Training nicht möglich ist, wir in unserem Sport aber mit Tieren arbeiten, die nicht danach fragen, ob gerade Corona herrscht oder nicht, standen wir 2020 und zu Beginn dieses Jahres vor der Herausforderung, wie wir die Betreuung der Pferde sicherstellen können“, so die Vizechefin des RFV Zäckwar. Man habe unter Einhaltung der jeweils geltenden Regelungen in Kleingruppen geübt, was einen zeitlichen Mehraufwand für die ehrenamtlich tätigen Trainerinnen des Vereins bedeutete.

Online-Weihnachtsfeier

Das eigentlich traditionell im Frühjahr stattfindende Turnier auf dem eigenen Reitplatz habe im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen müssen. Durchführen konnten die Pferdesport-Enthusiasten aus Zäckwar jedoch im Sommer ihr beliebtes Reitercamp, in dem auch Theorie, Pferdekunde, Spiel und Spaß auf dem Programm standen. Überhaupt organisieren die engagierten RFVer sehr gern Veranstaltungen für die ganze Familie und nicht nur für Vereinsmitglieder. Zu nennen sind da die „Osterkörbchensuche“ für die Kinder der umliegenden Dörfer oder auch ein kleiner Weihnachtsmarkt, der in den letzten Jahren eher unter dem Namen „Neujahrszauber“ stattfand. Coronabedingt mussten diese Veranstaltungen zuletzt jedoch abgesagt werden.

Die Pferdesportler aus Zäckwar gestalteten 2020 eine Online-Weihnachtsfeier. Verein

„Was wir uns allerdings nicht nehmen lassen wollten, war 2020 die Durchführung einer Vereinsweihnachtsfeier“, berichtet Corina Lehnardt. „Dank zahlreicher Plattformen, die für solche Situationen Lösungen anbieten, entschlossen wir uns dazu, für unsere Feier ein Onlinemeeting zu starten. Im Vorfeld wurde ein Rezept für einen Punsch verteilt, und wer wollte, konnte diesen daheim nachbrauen.“

Eltern helfen, wo sie können

Tatkräftige Unterstützung, so erzählt die stellvertretende Vereinsvorsitzende, gibt es beim RFV Zäckwar auch immer von den Eltern der jungen Reitsportlerinnen und Reitsportler - sei es bei den Arbeitseinsätzen (zum Beispiel Mäharbeiten, Streichen von Hindernissen und Entfernen großer Steine vom Sandplatz) oder bei den Fahrten zu Turnieren. „Wir sind stolz auf das, was wir bisher erreicht haben, auf unseren Zusammenhalt und auf unsere Schützlinge“, so Corina Lehnardt. Worauf man sich in Zäckwar jetzt freut, formuliert die stellvertretende Vorsitzende so: „Dass endlich wieder Normalität in dieser verrückten Zeit einkehrt.“