Neuer Geschicklichkeitsparcours: Spaß dank runder Sache(n)

Memleben - Mit vereinten Kräften machen sich Leon Bruder und sein Kumpel Jonathan Schütz sowie dessen Vater Tobias Fischer an den „Steuerhebeln“ der leuchtend grünen Metallkonstruktion zu schaffen, um eine weiße Murmel ins vorgesehene Ziel zu bugsieren. „Murmelino“, der total verrückte Kugelspaß, ist eine der neuesten Attraktionen im Erlebnistierpark Memleben. „Dieser Geschicklichkeitsparcours, auf dem sie sich zudem fröhlich mit ihren erwachsenen Begleitern duellieren können, wird von den älteren Heranwachsenden mit ähnlicher Begeisterung angenommen wie von den Jüngsten unser Bällebad mit seinen 10.000 knallbunten Plastikkugeln im bereits zu Saisonbeginn installierten Spielmobil“, erläutert Park-Chef Uwe Gehrmann.

Auf der „Zielgeraden“ der Saison - die Memlebener Einrichtung ist noch bis zum Schulferienende am kommenden Sonntag täglich in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet - richtet der Geschäftsführer seine Gedanken längst auf das kommende Jahr. „Auch da soll es wieder einige Neuheiten geben - eine ungewöhnliche ’Piratenrutsche’ beispielsweise sowie ein ’Boxenstopp’ genanntes Areal, auf dem dann mit kleinen Elektroautos herumgedüst werden kann“, blickt Uwe Gehrmann voraus.

Spektakulär: Veronika Faltyny bei einer Darbietung unter der Zirkuskuppel. Und außerdem: drei Artisten-Generationen auf dem Einrad - Emil Faltyny und seine Ehefrau Svatava präsentieren gemeinsam mit Tochter Veronika und Enkel Daniel Staunen machende Kunststücke. (Foto: Andreas Löffler)

Endlich soll dann auch das imposante neue Domizil für die Totenkopf-Äffchen, dessen Bau coronabedingt immer wieder gestockt habe, in Betrieb genommen werden. „Die fünf Äffchen sind wohl auch wegen der Parallele zu Pippi Langstrumpf und ihrem tierischen Gefährten Herr Nilsson bereits jetzt die ganz großen Lieblinge vor allem unserer kleinen Besucher - ähnlich wie die beiden vor sechs Wochen geborenen Minischwein-Babys“, schildert er. „Manche Kinder würden die am liebsten direkt mit nach Hause nehmen“, ergänzt er lachend.

Auch Gehrmanns Überlegungen zu Konzeption und personeller Besetzung der täglichen Zirkus-Show im Park für 2022 haben längst Fahrt aufgenommen, „Die tschechisch-italienische Artisten-Familie Faltyny, die nach 2019 in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal bei uns gastiert und mit der zusammenzuarbeiten wirklich riesigen Spaß macht, will im kommenden Jahr auch mal wieder zu einem anderen Engagement weiterziehen“, sagt er mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Umso mehr lohne es sich, die gut 30-minütige, Staunen machende Darbietung des drei Generationen umfassenden Familien-Sextetts an einem der kommenden Tage anzuschauen.

Nagelneu: Uwe Gehrmann zeigt eines der neuen Elektroautos. (Foto: Andreas Löffler)

„Der Clou ist, dass diesmal auch die Großeltern Emil und Svatava Faltyny mit von der Partie sind, die mit ihren Enkeln Daniel und Paolo junior viele neue Kunststücke, etwa auf dem Einrad, einstudiert haben. Und Papa Paolo, in der Show bislang vor allem für das Thema Clownerie zuständig, hat sich durch eifriges Training doch tatsächlich die Tricks für die spektakuläre Jonglage-Nummer ’Zwei Mann hoch’ mit drei weiteren seiner Familienmitglieder draufgeschafft“, würdigt Gehrmann.

In Kooperation mit dem Erlebnistierpark verlost Naumburger Tageblatt/MZ zum Saison-Halali zehn Mal je zwei Tagestickets für einen Besuch in Memleben. Um gewinnen zu können, senden Sie bitte am heutigen Mittwoch bis spätestens 18 Uhr eine Mail mit Ihren Kontaktdaten und dem Betreff „Verlosung Memleben“ an: naumburger.tageblatt@nt.de. Die Gewinner werden im Anschluss daran umgehend per E-Mail informiert; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollte es den betreffenden Glückspilzen aus Termingründen nicht möglich sein, den Erlebnistierpark noch bis zum diesjährigen Saison-Abschluss am Sonntag, 31. Oktober, zu besuchen, haben die Freitickets auch im kommenden Jahr Gültigkeit.