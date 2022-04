Neue Züchtung überrascht in Nebra

Iris Hölzer hatte mit Helene Helm (r.) und Dirk Mundt gut zu tun, die sortenbestimmten Äpfel und Birnen in der Ausstellung aufzureihen. Zu sehen war sie bei der Obstsortenbestimmung im Bienenlehrgarten in Nebra.

Nebra - Auf einem langen Tisch waren 48 Apfelsorten und auf einem zweiten 13 Birnensorten aufgereiht. Anlässlich der traditionellen Obstsortenbestimmung des Regionalverbandes Unteres Unstruttal des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) im Nebraer Bienenlehrgarten stand diese Ausstellung zuerst im Blickpunkt der Besucher, die am Sonnabend diese gute Gelegenheit nutzten, um sich über die heimische Obstvielfalt einen Überblick zu verschaffen. Und sie brachten auch viele Apfel- und Birnensorten mit, um zu erfahren, was im Hausgarten oder in alten Streuobstwiesen an den Ortsrändern derzeit reift.