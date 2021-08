Naumburger Stadtbibliothek nominiert für Deutschen Lesepreis

Naumburg - Die Naumburger Stadtbibliothek Naumburg hat mit der Sommerferien-Aktion des vergangenen Jahres „Ralli Rabe Actionbound“ Aussicht auf den Deutschen Lesepreis 2021. „Das ist mehr als eine frohe Botschaft“, sagte Leiterin Sabine Matzner im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit neun weiteren Einrichtungen steht die hiesige Bibliothek auf der sogenannten Shortlist in der Kategorie „Herausragende Leseförderung mit digitalen Medien“. Für die Preise in insgesamt fünf Bereichen gingen bundesweit mehr als 400 Bewerbungen ein.

Der „Ralli Rabe Actionbound“ ist eine interaktive Schnitzeljagd für die ganze Familie, die auf dem gleichnamigen Kinderbuch basiert, das Stefan Rühlmann verfasst und Sandra Kursch illustriert haben (wir berichteten mehrfach ausführlich). Zehn Fenster und Türen verschiedener Kultureinrichtungen und Geschäfte in der Naumburger Innenstadt bildeten die Stationen der interaktiven Lese-, Rätsel- und Aktionsrallye, die mittels der App „Actionbound“ und GPS-Koordinaten gefunden werden. Am jeweiligen Ort galt es, die Geschichte des Buches zu lesen, knifflige Rätsel zu lösen und Fragen zu beantworten. Alle erfolgreichen Teilnehmer konnten an einer Verlosung teilnehmen. Während der Aktion waren alle Texte und Bilder in der Bibliothek ausgestellt worden. Den Abschluss bildete eine Lesung.

Ideengeberin der Aktion war Bibliotheksmitarbeiterin Antje Key. „Das Besondere an dem Angebot ist, dass es Leseförderung mit Medienkompetenz und Aktivierung kombiniert und es viele Beteiligte zusammengebracht hat. Das zeigt auch, wie gut vernetzt wir sind“, so Sabine Matzner weiter. Das Projekt der Stadtbibliothek unterstützten Citymanagerin Sylvia Kühl und der Naumburger Innenstadtverein sowie die jeweiligen Geschäfte und Kultureinrichtungen. Geld gaben die Vereinigte Naumburger Waisenversorgungsanstalt sowie der Förderverein der Bibliothek.

„Das ist mehr als eine frohe Botschaft. Bibliotheksleiterin Sabine Matzner

Der mit insgesamt 25.000 Euro dotierte Deutsche Lesepreis ist eine gemeinsame Initiative der Stiftung Lesen und der Commerzbank-Stiftung. Er wird seit 2013 für vorbildhaftes Engagement in der Leseförderung verliehen und steht unter der Schirmherrschaft der Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters. Die Preisträger werden am 3. November digital verkündet. „Wir hoffen, dass wir vielleicht unter die ersten drei kommen“, so die Bibliotheksleiterin. Die Naumburger Einrichtung hatte sich darüber hinaus mit ihrem Kita-Projekt „An die Bücher, fertig, loslesen“ um den Deutschen Lesepreis beworben. Dabei kürten Gruppen verschiedener Naumburger Kindertagesstätten ihr Lieblingsbuch und gestalteten dazu unter anderem Bilder und Plakate.

Derzeit beteiligt sich die Stadtbibliothek am landesweiten Lesesommer XXL. „Die Resonanz ist gut, es sind viele Titel ausgeliehen“, bemerkt die Leiterin. Noch bis 27. August können sich Schüler der vierten bis siebenten Klassen daran beteiligen. Am Ende erhalten alle erfolgreichen Teilnehmer ein Zertifikat.

Mehr zum Lesesommer XXL online unter: bibliothek.naumburg.de