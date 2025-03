Daniel Söll, der für den FC RSK Freyburg in der Landesklasse kickt, hat in der dritten Runde Losglück und setzt sich gegen zwei Punktgleiche durch.

Naumburger gewinnt 50 Euro des Wochensiegers und führt jetzt auch die Gesamtwertung an

Der aus Droitzen stammende Daniel Söll, Landesklasse-KIcker des FC RSK Freyburg, ist Wochensieger geworden und führt nun auch die Tippspiel-Gesamtwertung an.

Naumburg/tok. - Daniel Söll aus Naumburg hat die dritte Runde des neuen regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ gewonnen und darf sich damit auf 50 Euro, die von der BRU Security GmbH Naumburg spendiert werden, freuen. Der aus Droitzen stammende 34-Jährige kam wie Peter Sommer (Schulpforte) und Ilka Töpfer (Naumburg) auf 14 Punkte, hatte aber Glück beim Losen. Söll, der als Zeitsoldat der Bundeswehr in Weißenfels stationiert ist, spielt für den FC RSK Freyburg in der Landesklasse. Der Gewinner der Einzelwertung erhält am Saisonende eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Daniel Sölls Tipps:

SC Naumburg – GW Piesteritz 0:1/0:1

VfB Sangerhausen II – FC RSK Freyburg 0:2/1:2

BSC Laucha – Eintracht Kreisfeld 1:0/1:0

SV Mertendorf – SSC Weißenfels III ausgefallen

BW Bad Kösen II – Freyburg II/Gleina 3:2/1:0

Baumersrodaer SV - FC ZWK Nebra II 5:2/3:1

BW Bad Kösen – Lützen/Meuchen 1:0/2:0

SC Naumburg II – FC ZWK Nebra 2:1/0:4

Bad Bibra/Saubach – 1. FC Zeitz II 0:0/0:1

ESV Herrengosserstedt - Nessa/Teuchern 2:1/2:1

Stand der Gesamtwertung:

1. Daniel Söll (Naumburg) 38

2. Carla Oertel (Zscheiplitz) 37

3. Michael Ehnert (Heuckewalde) 36

4. Rick Janecke (Großkorbetha) 35

5. Elke Ehrhardt (Steinbach) 34

6. Peter Sommer (Schulpforte) 33

6. Jörg Buchheim (Naumburg) 33

8. Stephan Lifzik (Naumburg) 32

8. Marcus Müller (Eckartsberga) 32

8. Jens Ertner (Naumburg) 32

Das beste Team sind aktuell die „BadBoys“ Christopher Weihrauch und Stefan Bärhold aus Lossa mit 30,5 Punkten im Schnitt. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Saisonende einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.