Naumburg: Nach Graffiti in Mühlgasse und am Markt gehen Hinweise ein

Naumburg - Katja Wille, Inhaberin der Naumburger „Parfümerie Schotte“, ist noch immer empört. Empört darüber, dass die schöne und denkmalgeschützte Fassade des Hauses in der Mühlgasse spätabends am 26. Dezember mit Graffiti besprayt wurde. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass derlei passierte, aber immer wieder ist der Schaden groß. „Die Fassade muss ziemlich großflächig neu gestrichen werden. Die Versicherung leistet hier nichts, da es sich um Vandalismus handelt“, sagt Katja Wille.

Doch es gibt zumindest die Hoffnung, dass der Täter gefasst wird, denn die Sachbeschädigung ist per Kamera aufgezeichnet worden. Wille hatte aussagekräftige Bilder in sozialen Medien eingestellt und 50 Euro Belohnung ausgelobt. Darauf hin seien über zehn Hinweise eingegangen, die ein und dieselbe Person beschrieben, so die Unternehmerin, die zuvor eine entsprechende Anzeige bei der Polizei gemacht und die Hinweise entsprechend nachgeliefert hatte.

Die Polizei, so sagte eine Sprecherin auf Nachfrage von Tageblatt/MZ, gehe diesen nach. In dem Zusammenhang würde auch eine Anzeige geprüft, die wegen ähnlichen Graffitis am Markt 1 in der selben Nacht gestellt wurde. Es sei abzuklären, ob es eine Verbindung zwischen beiden Sachbeschädigungen gibt. Die Graffitis sind inzwischen notdürftig überstrichen worden.