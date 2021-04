Nachtschicht mit Eierlikör

Allerstedt - Über Monate hatten Alexander Pille und seine Frau Kathrin die Eröffnung ihres Hofladens in Allerstedt akribisch vorbereitet. Auf der „Zielgeraden“ wurde es dann aber doch sogar noch ein wenig hektisch. „Fünf Minuten, bevor wir das Geschäft für die ersten Kunden aufschlossen, habe ich noch den Plexiglasschutz am Verkaufstresen befestigt, und Kathrin hat die letzten Preisschilder an unserer Ware angebracht“, berichtete Alexander Pille am Rande der Eröffnung.

Ein Traum und ein Neustart

Mit seinem Hofladen, mit dem er und seine Frau sich einen bereits zu gemeinsamen Studienzeiten gehegten Traum erfüllen, will der diplomierte Landwirt nach dem pandemiebedingten Wegfall seines bisherigen Jobs in der Futtermittelbranche beruflich ganz neu durchstarten.

Die Keimzelle des Unternehmens Hofladen bildet dabei ein „Hühnermobil“ - sozusagen die mobile Variante der Freilandhaltung von Hühnern (wir berichteten). Es ist mit exakt 50 Legehennen der für die Eierproduktion besonders geeigneten Zuchtlinie Lohmann Brown bestückt. Und dem „hoffentlich schon in naher Zukunft“, wie der 40-Jährige sagt, ein weiteres zur Seite gestellt werden kann. „Seit dem Start unseres Hühnermobils vor fünf Monaten gibt es eine stetig wachsende Schar von Allerstedtern und mittlerweile auch Interessenten aus den umliegenden Orten, die unsere schmackhaften und garantiert von glücklichen Hühnern gelegten Eier erwerben wollen“, schildert Kathrin Pille. Gerade im Vorfeld des Osterwochenendes sei die „Nachfrage dermaßen groß gewesen, dass wir komplett ausverkauft waren“.

Nun liegt es auf der Hand, dass ein Hofladen, dessen Angebot einzig aus Eiern bestünde, bloß eine „Schmalspur“-Variante abgeben würde. Deswegen bieten Pilles auch selbst erzeugte Produkte aus den Eiern ihrer Hühner an: aktuell bereits Eierlikör aus eigener Produktion. Perspektivisch, sobald sie dank des geplanten zweiten Hühnermobils mehr „Rohstoff“ zur Verfügung haben, sollen auch noch handgemachte Eiernudeln dazukommen.

Legefreudige Hennen

Übrigens: Damit sie am Eröffnungstag ihres Hofladens über ausreichende Vorräte ihres Eierlikörs verfügten, hatten die Pilles am Ostermontag im Zuge einer fast dreistündigen „Nachtschicht“ noch einmal ordentlich produziert - und zwar „aus 80 ebenfalls von unseren Hühnern gelegten, sogenannten Schmutz- und Knickeiern“, wie Alexander Pille erläutert. „Die sind geschmacklich ebenfalls top und gehen allein aufgrund optischer Mängel nicht in den regulären Verkauf.“

Apropos Verkauf: Der besondere Charme von Pilles Hofladen, den das Paar in einem Holzbohlenhaus direkt neben seinem Wohngrundstück eingerichtet hat, speist sich auch aus den dort angebotenen Produkten anderer regionaler Erzeuger: So sind die Fruchtsäfte und -liköre von Maik Rahaus aus dem nahe gelegenen thüringischen Donndorf, Marmeladen und Konfitüren von Familie Bergmann aus Zäckwar, ursprünglich-traditionell gemahlene Mehle aus der Mühle Zeddenbach, Tees, Gewürzkräuter und Öle vom Ökohof Tuch Ziegelroda und Moness-Kaffeeröstungen aus Balgstädt sowie Weine von Pawis erhältlich. „Wen immer wir gefragt haben, bei dem sind wir auf offene Ohren gestoßen. Bei Moness haben wir einfach angehalten und spontan nachgefragt und waren mit Chef Enrico Pierard sofort auf einer Wellenlänge. Und dass das Weingut Pawis, dessen edle Tropfen wir privat schon lange schätzen, uns das Privileg als Wiederverkäufer einräumt, macht uns fast schon ein bisschen stolz“, erzählt Kathrin Pille, und das Leuchten in ihren Augen ist nicht zu übersehen.

Das macht jetzt schon richtig Spaß. Alexander Pille

Nicht zuletzt sind sie und ihr Mann auch zwei schöne Partnerschaften mit Erzeugern direkt aus ihrem Heimatort eingegangen: Katrin Stein und ihre Familie steuern original Allerstedter Honig bei. Aline und Peter Palka bauen Obst und Gemüse an und brachten zum Auftakt Bio-Kresse für den Verkauf mit. „Uns alle eint unsere Leidenschaft für Nachhaltigkeit und für regionale Produkte, die ohne lange Handelswege auskommen und von denen man weiß, woher sie stammen“, kommentierte Aline Palka. „Ich finde das klasse, dass junge Leute diesen Schritt gehen“, sekundierte Katrin Stein, die ebenfalls zu den zahlreichen Kunden und Gratulanten am Eröffnungstag zählte. „Das macht jetzt schon richtig Spaß“, meinte ein sichtlich glücklicher Alexander Pille. Mit Blick auf gleich mehrere von Gästen mitgebrachte Flaschen Sekt als „Start-Geschenk“ fügte er noch augenzwinkernd hinzu: „Das wird auch ein schöner Abend.“ (Andreas Löffler)

Pilles Hofladen in Allerstedt ist mittwochs und freitags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 12 Uhr geöffnet.