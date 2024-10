Naumburg/Hbo - Zu stärkeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es am Dienstagmittag und bis in den Nachmittag hinein in Naumburg am Ortsausgang in Richtung Henne. Auf Höhe der Einfahrt zum Wertstoffhof waren zwei Autos auf der L205 miteinander kollidiert. Warum und durch welches Fehlverhalten, dazu machte das Polizeirevier Burgenlandkreis in einer ersten Stellungnahme keine Angaben. Wichtig vor allem, dass der Unfall keine tragischen Folgen hatte. Drei leicht verletzte Personen, die in den Fahrzeugen saßen, vermeldete die Polizei. Zudem entstand gehöriger Sachschaden.

Die Beamten regelten vor Ort den Verkehr, indem Autos aus beiden Richtungen stoßweise durch die Unfallstelle gelotst wurden. Wartezeiten für die Kraftfahrer, die nach Naumburg hinein oder aus der Domstadt hinauswollten, waren die Folge.