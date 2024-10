Eines der zwei Naumburger Salztorhäuschen hat sich in einen französischen Bahnhof verwandelt. Dort laufen für die Inszenierung von Samuel Benchetrits Komödie, die am 19. Oktober 2024 Premiere hat, die Proben auf Hochtouren.

Warten auf den Zug. In der Naumburger Inszenierung der Komödie „Nach Paris!" sorgen Ruth Weingarten als Michelle und Robin Krakowski als Vincent – hier noch auf der Probenbühne im Salztorhaus – ab 19. Oktober 2024 im Theatersaal für unterhaltsame Leichtigkeit.

Naumburg. - In einem Taxi nach Paris – das ginge schon, aber ist für eine junge Frau und zwei Männer keine Option. Sie entscheiden sich für den Zug und finden sich daher auf einem Bahnsteig in einer französischen Provinz ein. Der Zug hat, wen wundert’s, Verspätung. Für eine Stunde werden die Naumburger Theaterzuschauer in der Komödie „Nach Paris!“ sozusagen zu auf dem Bahnhof festsitzenden Mitreisenden und somit zu Zaungästen.