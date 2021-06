Mit Losglück zu 50 Euro

Naumburg/Kahlwinkel - Am regionalen Fußball-Tippspiel unserer Zeitung, bei dem die Ergebnisse von Meisterschaftspartien der Kreisklasse bis zur Landesliga sowie von hiesigen Pokalbegegnungen vorhergesagt werden können, nimmt Michael Zech schon seit geraumer Zeit teil. Doch gewonnen hat er da bislang noch nichts. Nun aber hat es die Glücksgöttin gleich doppelt mit dem 49-jährigen Kahlwinkeler gut gemeint.

Zum einen holte Zech zum Auftakt unserer internationalen Tippspiel-Variante zur derzeit laufenden Europameisterschaft so viele Punkte - nämlich zwölf - wie nur noch vier weitere der insgesamt knapp 500 Mitspieler (Annette Müller aus Lünen, Florian Jäger aus Freyburg, Dirk Bornschein aus Reinsdorf, Thomas Kiene aus Burgdorf). Und dann war dem Finneländer, der als Hausmeister in Wiehe arbeitet, Fortuna auch noch beim Losen hold. So darf sich Michael Zech, der sich ehrenamtlich in der SG Finne Billroda (zum Beispiel beim traditionellen Finnelauf) sowie im Gemeinderat und als stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Finneland engagiert, über den ersten Spieltagsgewinn unseres EM-Tippspiels freuen: 50 Euro, spendiert von der BRU Security GmbH in Naumburg. Deren Geschäftsführer Dirk Claus, der die Partien des ersten EM-Spieltags für unsere Zeitung getippt hatte (wir berichteten), kam übrigens auf neun Punkte.

RB-Fan Zech, der sich zwar noch nicht für eine neue Dauerkarte in Leipzig beworben hat, den sächsischen Erstligisten aber so oft wie hoffentlich bald wieder gestattet im Stadion unterstützen will, verfolgt die EM mit großem Interesse. „Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich mir so viele Spiele wie möglich anschauen“, sagt er.

Ob die deutsche Nationalmannschaft am Dienstagabend gegen Weltmeister Frankreich genauso erfolgreich wie der Kahlwinkeler in das Turnier startet, bleibt abzuwarten. Für Michael Zech hat sich die Teilnahme am EM-Tippspiel von Tageblatt/MZ jedenfalls schon jetzt gelohnt. Getippt wird in insgesamt zehn Runden: sechs in der Gruppenphase (wobei meist die Partien von drei Gruppen zusammengefasst werden) sowie dann vier in der K.-o.-Phase (Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel).

Bestes Team des ersten Spieltags war „SFS“ - das sind Silke und Frank Schoder aus Naumburg - mit 9,5 Zählern im Schnitt. Der Sieger der Mannschaftsgesamtwertung des EM-Tippspiels erhält ein 30-Liter-Fass Bier der Naumburger Maischter.

In jeder Runde erhält die Gewinnerin oder der Gewinner des Spieltags 50 Euro. Für die Endspielrunde hat Sponsor BRU die Summe sogar verdoppelt. Hauptpreis für den Gesamtsieg unseres EM-Tippspiels ist ein 250-Euro-Gutschein, der im Elektro-Fachmarkt Euronics XXL in Naumburg, Wilhelm-Franke-Straße 1, eingelöst werden kann. Zudem verlost unsere Zeitung noch Weinpräsente, und auf die Mitspieler warten weitere Überraschungen.

Wie in der beliebten regionalen Variante unseres Fußball-Tippspiels gibt es drei Punkte für das korrekte Ergebnis, zwei Zähler für die richtige Tordifferenz bei einem Sieg (zum Beispiel: Ergebnis 2:0, getippt 3:1) sowie jeweils einen Punkt bei der richtigen Tendenz (Unentschieden mit einem anderen Ergebnis beziehungsweise richtiger Sieger mit einer anderen Tordifferenz). Wichtig ist folgender Hinweis bereits jetzt, auch wenn das erst in den K.-o.-Spielen ab dem Achtelfinale zum Tragen kommt: Gewertet wird das Ergebnis nach der regulären Spielzeit (90 Minuten).

Resultate der 1. Runde/Michael Zechs Tipps:

Türkei - Italien 0:3/1:2

Wales - Schweiz 1:1/1:1

Dänemark - Finnland 0:1/3:1

Belgien - Russland 3:0/2:1

England - Kroatien 1:0/2:1

Österreich - Nordmazedonien 3:1/3:1

Niederlande - Ukraine 3:2/2:1