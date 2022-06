Mehrheit am Grabenmühlenweg gegen 30er-Zone

Nebra - In Nebra ist es genau umgekehrt: Während in anderen Städten deren Bürger die Einrichtung von Tempo-30-Zonen fordern, wird eine solche Einschränkung dort abgelehnt. Denn die Mehrheit der Bürger des Wohngebietes am Grabenmühlenweg sprechen sich gegen die seit einigen Monaten bestehende Tempo-30-Zone aus, wie in der jüngsten Sitzung des Nebraer Gemeinderates deutlich wurde.

