Mann mit Messer verletzt - zwei Personen klettern über Schulzaun

Naumburg - Die Polizei in Naumburg ermittelt nach drei Vorfällen, die sich am Mittwoch in der Domstadt ereignet haben. So wurde nach einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung im Stadtpark zwischen zwei Männern ein 26-jähriger Beteiligter mit einem Messer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. „Beide Personen sind polizeibekannt und stammen aus dem Drogenmilieu“, sagte ein Sprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauerten am Donnerstag noch an.

Außerdem kontrollierten Beamte einer Polizeistreife am Mittwochnachmittag im Lindenring den Fahrer eines E-Scooters. Dabei stellte sich heraus, dass das Gefährt nicht versichert war. Ein Drogentest beim Fahrer war laut Polizeiangaben positiv. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Schließlich meldeten Zeugen am Mittwoch kurz vor 21 Uhr bei der Polizei, dass in der Weimarer Straße zwei Personen über den Zaun der dortigen Schule geklettert seien und sich widerrechtlich auf dem Gelände aufhielten. „Vor Ort wurden durch Polizisten eine weibliche und eine männliche Person angetroffen, kontrolliert und des Platzes verwiesen“, so der Polizeisprecher weiter. Am Donnerstagmorgen wurden dann Hebelspuren an mehreren Fenstern der Schule festgestellt. In das Gebäude war man jedoch nicht gelangt, auch entwendet wurde nichts. Ob beide Sachverhalte in einem Zusammenhang stehen, wird nun durch die Polizei entsprechend geprüft. (ag)