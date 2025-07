Verhandlung am Landgericht Halle

Während eines Einsatzes im Januar 2025 war ein Notarzt in Laucha schwer verletzt worden. Nun saß der Angreifer in Halle vor Gericht.

Halle/Laucha. - Knapp dem Tode ist ein Notarzt während eines Einsatzes Anfang des Jahres in Laucha entronnen. Weil ein heute 25-Jähriger Wahnvorstellungen hatte und davon sprach, sich umzubringen, hatte die Familie in ihrer Verzweiflung den Rettungsdienst gerufen. Was sich daraufhin im Zimmer des jungen Mannes ereignete, wurde dieser Tage im Landgericht Halle vor der 1. Großen Strafkammer verhandelt. Es ging um die Vorwürfe des versuchten Totschlags samt gefährlicher Körperverletzung sowie eine weitere Körperverletzung. Auf der Anklagebank saß der Mittzwanziger.