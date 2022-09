Laucha scheitert knapp an Landesligist, SCN in Runde zwei

Naumburg - In der ersten Hauptrunde des Sachsen-Anhalt-Pokals sowie der Ausscheidungsrunde des Burgenlandpokal-Wettbewerbs 2022/23 erreichten die Teams der Saale-Unstrut-Finne-Region folgende Resultate.

Landespokal, erste Hauptrunde:

TSV Leuna - SC Naumburg 1:2 (0:1).

Wieder einmal zeigten die Domstädter in den beiden Halbzeiten völlig verschiedene Gesichter. Im ersten Durchgang dominierten sie das Geschehen klar, verpassten es aber, eine deutlichere Führung herauszuschießen. So, als Lucas Sedivy in aussichtsreicher Position nur den Pfosten traf. In der 34. Minute machte er es dann nach einem Steilpass besser und erzielte das 0:1. „Nach dem Seitenwechsel hatten wir aus unerklärlichen Gründen keine Spielkontrolle mehr. In der Abwehr verloren wir etwas die Sicherheit, und Leuna spielte nun gefällig nach vorn“, berichtete SCN-Trainer Matthias Krause. Mit einem sehenswerten und für Naumburgs Torwart Till Klippel unhaltbaren Schuss in den Winkel glich Maximilian Piehler (48.) aus. Auf der Gegenseite scheiterte Philipp Döring am stark reagierenden TSV-Keeper Lorik Simnica, ehe Innenverteidiger Bastian Hanisch (86.) mit einem Sonntagsschuss aus mehr als 30 Metern den Favoriten in die nächste Runde beförderte. In den Schlussminuten überstanden die Naumburger noch einige tumultartige Szenen vor dem eigenen Gehäuse; der erneute Ausgleich war dem gastgebenden Spitzenteam der Landesklasse, Staffel 7, nicht vergönnt. „Im nun anstehenden Punktspiel bei Verbandsliga-Absteiger Kelbra müssen und werden wir uns steigern“, blickte Matthias Krause voraus.

Marvin Christiani (L) gehört zu den auffälligsten Glockenstädtern und ist der einzige BSC-Torschütze. (Foto: Torsten Biel)

BSC 99 Laucha - Turbine Halle 1:2 (0:1).

„Wir wollten gern noch in die zweite Runde und damit die Chance auf ein attraktives Los wie den HFC haben, aber es hat nicht sollen sein“, sagte Lauchas Trainer Ronny Starch nach der knappen Niederlage gegen den favorisierten Landesligisten. Man habe wieder viel investiert und den fußballerisch leicht überlegenen Hallensern alles abverlangt, doch das nötige Spielglück sei nicht aufseiten des BSC gewesen, meinte der Coach. Durch ein Elfmetertor von Bastian Thiel (18.) nach einem unnötigen Foul der Glockenstädter im eigenen Strafraum gerieten die Starch-Schützlinge in Rückstand. Auf der Gegenseite fehlte den Gastgebern beim finalen Pass die Präzision, damit die beiden Chancen von Maximilian Handt größere Erfolgsaussichten gehabt hätten. Mitten in eine Druckphase der Lauchaer, die in der zweiten Halbzeit das Spiel dominierten, fiel das 0:2 durch Lukas Jahner (55.), der einen Flachschuss von der Strafraumgrenze versenkte. Mit einem von Lucas Sielaff kurz ausgeführten Freistoß verwirrten die Platzherren die Turbine-Abwehr, und Marvin Christiani (62.) konnte mit etwas Glück den Anschlusstreffer erzielen. Sielaff und Christiani erhielten für ihr gutes (erstmaliges) Zusammenspiel im BSC-Mittelfeld ein Extralob des Trainers. In die durchaus mögliche Verlängerung schafften es die Landesklasse-Kicker nicht mehr; vielmehr parierte ihr Keeper Robert Reis bei einem Konter der Hallenser bärenstark.

Burgenlandpokal, Ausscheidungsrunde:

Gleinaer SV - ESV Herrengosserstedt 0:7 (0:4).

Im Duell Kreisliga gegen Landesklasse wurde der ESV seiner Favoritenrolle deutlich gerecht. Justin Krämer (4.) eröffnete den Torreigen mit einem Schuss in den Winkel. Elias Meyer (24./30.) baute den Vorsprung der Gäste mit einem Doppelpack aus. Dann verpasste GSV-Neuzugang Sebastian Zimmermann eine Resultatsverbesserung, ehe Gleinas Keeper Patrick Illig einen Strafstoß von Philipp Hermann (34.) parierte. Eine Minute später stellte Christian Oberreich den Pausenstand her.

Tom Krumbholz (l.), hier mit dem Gleinaer Karl Werner, erzielt zwei Treffer für den favorisierten ESV. (Foto: Torsten Biel)

Elias Meyer (58.) erzielte den fünften Treffer der Herrengosserstedter. Nachdem Zimmermann erneut das Glück beim Torabschluss nicht auf seiner Seite gehabt hatte, sorgte Tom Krumbholz mit seinen beiden Treffern (80./89.) für noch klarere Verhältnisse.

Christian Oberreich (l.), Herrengosserstedter Torschütze zum 0:4, mit GSV-Neuzugang Sebastian Zimmermann. (Foto: Torsten Biel)

SV Kaiserpfalz - Burgwerben/ Rot-Weiß Weißenfels II 3:5 n.E., 1:1 n.V.

Auch in dieser Partie trennten beide Teams zwei Spielklassen, doch der Außenseiter aus der Kaiserpfalz war am Samstag in Wohlmirstedt ein ebenbürtiger Gegner. Die Gastgeber gerieten durch den Freistoßtreffer von David Schellknecht (8.) - ihr Keeper Kevin Spenner konnte den Ball mit den Fingerspitzen noch an den Pfosten lenken, von dort sprang er aber ins Netz - früh in Rückstand. Maximilian Gorn (38.) hatte den Ausgleichstreffer auf dem Kopf, doch das Spielgerät verfehlte den Kasten des Kreisoberligisten knapp. In der zweiten Halbzeit dominierten die Gastgeber, aber Marco Kühnhold und Gorn blieb ein Treffer zunächst verwehrt. Dieser gelang Maximilian Gorn dann drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit mit einem geschickten Heber. In der Verlängerung fielen keine weiteren Tore, und im Elfmeterschießen hatte der klare Favorit das bessere Ende für sich. Für die Kaiserpfälzer trafen hier nur Spielertrainer Chris Kaufmann und Gorn, während Kühnhold und Martin Frenzel verschossen. Vom gegnerischen Team setzte Lars Marquardt den Ball an den Pfosten, aber Toni Oberkersch, Thomas Kritzler, Maik Steinbrück und Stephan Rakow verwandelten zum glücklichen Sieg.

Schönburg/Possenhain/Leißling - 1. FC Zeitz II 0:4 (0:2).

Der Zwei-Klassen-Unterschied ist in dieser Partie deutlich geworden. „Die Zeitzer waren einfach schneller und robuster, aber wir haben gut dagegengehalten und können mit dem Ergebnis durchaus leben“, meinte Hartmut Dorsch, Schatzmeister des SV Germania 99 Schönburg/Posssenhain, der seit dieser Saison in der Kreisklasse eine Spielgemeinschaft mit der SG Fortuna Leißling bildet. Die Tore für den Kreisoberligisten aus der Elsterstadt erzielten Robin Kutschbauch (3) und Tornik Miroyan.

VfB Zeitz/Kickers Rasberg - Lossa/Rastenberg 3:5 (1:3).

Die als Kreisoberligist favorisierten Gäste gingen nach einem Torwartfehler durch Michael Neuhauß (2.), der nur noch einschieben musste, früh in Front. Die länderübergreifende Spielgemeinschaft dominierte klar, aber Felix Eckardt (9.) glich für die Kreisliga-Kicker mit einem sehenswerten Distanzschuss aus. Dann brachten Marcus Jöricke (20./per Kopf nach einem Eckstoß von Neuhauß) und Sven Göhle (26./mit einer abgerutschten Flanke, wobei der Ball im langen Eck einschlug) ihre Elf auf die Siegerstraße. Gästekeeper Tommy-Lee Fechner bewahrte sein Team mit einer Glanzparade vor dem zweiten Gegentreffer. Diesen vergab Thomas Cruz Acosta, als er einen Strafstoß über den Kasten schoss. Mit einem Doppelschlag zum Gleichstand durch Acosta (76./ nach einem verunglückten Rückpass von Kai Vollrath) und Eckardt (78.) sorgten die Zeitzer wieder für Spannung. Eintracht/ Union-Kapitän Vollrath machte seinen Fehler mit einem Kopfballtreffer nach Vorarbeit von Maurice Brosche (83.) wieder wett, und ein Eigentor von Pierre Merkl zum 3:5 in der Nachspielzeit nach einer Hereingabe von Thomas Eckert bildete den Schlusspunkt.

Eintracht Bornitz - SC Naumburg II 1:7 (0:4).

„Der Klassenunterschied war während des gesamten Spiels deutlich zu erkennen. Das Einzige, was uns nicht ganz gefallen hat, war unsere Effizienz im Verwerten der Torchancen“, meinte Paul Staps, Co-Trainer der SCN-Reserve, der am Samstag zwischen den Pfosten stehen musste. Moritz Böttcher schnürte einen Dreierpack. Außerdem waren Steven Hagge, Boni Yaou, Alwin Zedler und Van-Holder Nguyen für den Kreisoberligisten erfolgreich. Den Ehrentreffer des Kreisklasse-Vertreters erzielte Jan Stellmacher.

SG ZW Karsdorf - Großgrimma/Hohenmölsen 1:4 (1:2).

Der gastgebende Kreisliga-Aufsteiger hielt in der ersten Halbzeit super mit und ging durch ein „sensationelles Tor“, wie Andy Hünniger, Facebook-Beauftragter der ZW-Kicker berichtete, von Jonas Stöckel (31.) in Führung. „Das war ein Dropkick aus 25 Metern, und der Ball senkte sich in den Winkel. Fantastisch!“, so Hünniger, nach dessen Meinung die „Zementsäcke“ nicht unbedingt mit einem Rückstand in die Kabine hätten gehen müssen. Aber der Favorit - Großgrimma spielte letzte Saison noch in der Landesklasse - drehte kurz vor der Pause durch die Tore von Felix Zech (43.) und Lucas Schneider (45.) das Ergebnis. Nach dem Seitenwechsel zogen die Gäste durch die Treffer von Zech (70.) und Philipp Göbel (89.) noch etwas davon und gewannen standesgemäß. „Deren Sieg fiel am Ende aber sicher um ein Törchen zu hoch aus“, resümierte Andy Hünniger.