Lampions und Hörnchen in Bad Bibra

Martinstag in Bad Bibra: Viele Familien nutzen das Angebot und nehmen am Lampionumzug teil.

Bad Bibra - „Ich gehe mit meiner Laterne“ - dieses altbekannte Kinderlied stimmten die Kinder und deren Eltern zum kleinen Lampionumzug um die Bad Bibraer Kirche nach Einzug der Dunkelheit an. Bereits am Dienstagabend hatte die Kirchgemeinde Bad Bibra zum St. Martinstag alle Kinder und deren Angehörige eingeladen, und der sehr gute Zuspruch zeigte, dass dieser Tag im Zeichen von Teilen, Helfen und sich gegenseitig Freude bereiten immer noch großen Anklang findet. Mitglieder des Gemeindekirchenrats und das Team der Kindertagesstätte hatten gemeinsam mit Gemeindepädagogin Elvira Tschinkl am Spätnachmittag zu einer Kinderandacht mit Martinsspiel, Lampionumzug und geselligem Zusammensein am Gemeindezentrum im Pfarrhof eingeladen und alles vorbereitet.