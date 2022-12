Kur für Haus der Kinder - 100.000 Euro fließen in Freyburger Hort

An der Außenstelle der Freyburger Kita „Hühnerjagd“ finden umfangreiche Arbeiten statt. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude in der Braugasse kann eine bewegte Geschichte erzählen.

Freyburg - Bereits seit mehr als 130 Jahren spielen und lernen Kinder unter diesem Dach. Damit das auch so bleibt und der Hort in der Außenstelle der Freyburger Kita „Hühnerjagd“ weiterhin ein sicheres Domizil hat, waren in den vergangenen Wochen die Handwerker auf und im Haus in der Braugasse kräftig zugange.