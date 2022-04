Künstlerische Akteneinsicht

Naumburg - Das gesellige und kulturelle Leben steckte viele Monate in der Warteschleife und mit ihm der Festakt anlässlich des 170-jährigen Bestehens des Amtsgericht Naumburg. Es war im Jahr 1851, als das wenige Jahrzehnte zuvor installierte preußische Oberlandesgericht (OLG) vom Markt weg in den eigens für diese Justizbehörde errichteten Bau auf dem Georgenberg zog. Das Amtsgericht indes, das für die Bauphase dem OLG Platz gemacht und im Dachgeschoss des Rathauses Quartier bezogen hatte, kehrte 1851 zurück in das Residenzhaus am Markt. Mit einem Tag der offenen Tür samt Festakt wollte Amtsdirektor Andreas Sander mit seinen Kollegen im April an die seither geschriebene Justizgeschichte erinnern.