Wer in Naumburg zu „Ofen-Bader“ geht, meint damit das Küchenstudio Schleife am Postring. Von einem Unternehmen, das ganz in Familie arbeitet – und das noch immer Öfen verkauft.

Im Jahr 1990 eröffnete die Bader GmbH am Postring, hier mit Verkaufsleiter Siegfried Lempke und Chef Martin Schröter. Ausriss aus einem Beitrag, der am 11. September in der Mitteldeutschen Zeitung erschienen war. Das Foto schoss Hugo Kittler.

Naumburg. - Wenn man bei Schleifes am Naumburger Postring durchs Geschäft geht, muss man erst verinnerlichen, in einem Küchenstudio zu sein. Alles wirkt wie ein riesiges Wohnzimmer samt ausladender Küche und überdimensionaler Kochinsel. Daneben steht eine lange Tafel am lodernden Kamin, eine Couch lädt zum Sitzen ein. Hier verbringen Ralf und Beatrice Schleife die meiste Zeit des Tages, auch am Wochenende. Überhaupt ist alles ganz in Familie, schließlich funktioniert das von Beatrice Schleife geführte Küchenstudio als Familienbetrieb. Seit 2009 ist sie dessen Inhaberin, eine Neugründung nach dem Aus der Bader GmbH.