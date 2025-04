Die Albert-Schweitzer-Grundschule in Naumburg eröffnet neuen Motorik-Parcours. Der Förderverein konnte mit Hilfe von Eltern, Spendern und Sponsoren damit ein großes Vorhaben realisieren. Rund 7.000 Euro fließen in die Anlage nahe der Turnhalle.

Neue Anlage in Grundschule eröffnet

An der Seite von Carolin Rohloff vom Schulförderverein schneiden Viertklässlerin Maja Brunn und Schulleiterin Anne Ulrich (Mitte) das Band zur Eröffnung des neuen Motorik-Parcours durch.

Naumburg - Bunte Luftballons, ein blaues Band und ganz viel Aufregung in der Luft: Auf dem Schulhof der Schweitzer-Grundschule feierten am Mittwoch Schüler wie Lehrer eine spezielle Eröffnung. „Heute ist es endlich soweit“, sagte Schulleiterin Anne Ulrich. Im November 2022 nahm der neue Motorik-Parcours nahe der Turnhalle erstmals Gestalt an. Zweieinhalb Jahre später konnten die Kinder die neuen Geräte wie Kletterwand und -netz, Balancierholz, Ringe sowie Reckstange erobern.