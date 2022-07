Klangwelten in Dorfkirchen: Festival zählt etliche Stammbesucher

Altenroda - Festivalleiter und Regionalkantor Gerhard Schieferstein konnte im Jubiläumsjahr zum zehnten „Surfestival“ ein großes Besucherinteresse verzeichnen, welches in der Kirche Altenroda einen klangvollen Abschluss fand. Die Region Saale-Unstrut-Finne feiert jährlich im Sommer ein Musikfestival. Neben der Musik sind es die Veranstaltungsorte, die seit nunmehr zehn Jahren den besonderen Charakter der Veranstaltungsreihe ausmachen. An fünf Abenden werden traditionell sommerliche Konzerte in fünf verschiedenen Kirchen einer Region geboten.

Kleine Gotteshäuser Gastgeber

Dabei handelt es sich immer um kleinen Dorfkirchen, die sonst nicht im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, die aber an dem Abend Gastgeber für Menschen von nah und fern sind. In diesem Jahr waren das ausgewählte Kirchen im Pfarrbereich Nebra. Von Mittwoch bis Sonntag waren die Kirchen gut gefüllt mit jeweils 50 bis 90 Gästen. Dabei gibt es inzwischen echte Festival-Fans, die jedes Konzert besuchen. Manche waren auch in diesem Jahr jeden Abend dabei und im Wortsinne angesteckt vom „Festivalfieber“.

Das musikalische Spektrum war im Jubiläumsjahr besonders weit. Es reichte vom feinen Chanson am Klavier bis hin zum kraftvollen Sound von Posaunen und Percussion. Ein zauberhafter Höhepunkt war das Märchenkonzert mit dem „Puppentheater Handwerk“ aus Bleicherode. Zum Klang zweier Blockflöten wurde das Märchen „Der Kaiser und die Nachtigall“ aufgeführt.

Regionalkantor Gerhard Schieferstein begleitet auf dem E-Piano. (Foto: Gisela Jäger)

Zum Abschluss des Festivals war am zweiten Juli-Sonntag in der Kirche von Altenroda Swing, Gospel und Jazz zu hören. Der Regionalchor „Surf“ wurde von einer Festivalband - bestehend aus Klavier, Saxofon und Schlagzeug - schwungvoll begleitet.

Im September wieder Orgelfahrt geplant

Hauptorganisator der Veranstaltung, Regionalkantor Gerhard Schieferstein, sagte im Rückblick auf den diesjährigen Erfolg: „Für viele Kirchen gab es so viele Besucher wie seit vielen Jahren schon nicht mehr“. Er selbst wirkte zum Abschlusskonzert mit. Im nächstes Jahr wird die Konzertreihe zur gleichen Zeit am zweiten Juli-Woche dann in der Nachbarregion Unstrut fortgeführt, voraussichtlich in Kirchen des Pfarrbereichs Goseck. Dort war das letzte Mal das Festival im Jahr 2016 zu Gast.

Für Anfang September wird es für Kirchenmusik- und speziell Orgelinteressierte einen weiteren Höhepunkt geben. Die nächste Orgelfahrt des Kirchenkreises findet turnusgemäß am Sonnabend, 3. September statt, so Gerhard Schieferstein. Nähere Information werden bekanntgegeben.