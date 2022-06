Kindheit in Naumburg, nun Kommissar in Krimi-Reihe

Als Sohn des Pastoren-Ehepaares Hutter ist der 32-Jährige in der Domstadt aufgewachsen. Aktuell spielt er in der ZDF-Serie „Die Chefin“ mit.

Naumburg/München - Als Kind stand Jonathan Hutter, der Sohn des Pastoren-Ehepaares Myrtha und Stefan Hutter, zum Weihnachtsmusical der Heilsarmee auf der Bühne. In den vergangenen Jahren trat er in mehreren deutschen Theatern auf. Aktuell ist er Gastschauspieler am Münchner Volkstheater - und im Fernsehen zu sehen. In der bekannten ZDF-Krimiserie „Die Chefin“ ist er im Ermittlerteam um Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz der Neue. Mit dem 32-Jährigen sprach Redakteurin Constanze Matthes.