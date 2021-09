Kibgis erzielt „goldenes“ Tor

Naumburg - Auf den beiden untersten Ebenen des hiesigen Männerbereichs gab es am Wochenende folgende Resultate.

FC RSK Freyburg II - Bad Bibra/Saubach 0:1 (0:0). In der ersten Halbzeit zeigten die Jahnstädter ihre bislang beste Leistung in dieser Saison. „Aber Gästekeeper Thomas Kuhn brachte unsere Akteure mit seinen Paraden ein ums andere Mal zur Verzweiflung“, berichtete RSK-Coach Daniel Keller. Während Philipp Kolata die Querlatte traf, scheiterten Marvin Mänicke, Christian Werner und Kolata an Kuhn. Auf der Gegenseite rettete beim Schuss von Durgham Alawasi der Pfosten für Freyburg. Nach dem Seitenwechsel fanden die Gastgeber nicht mehr ins Spiel. Nun wurde die Fortuna/TV-Kombination torgefährlicher, und das Team von Coach Philipp Klein erhielt nach einem Foul an Sebastian Hurtig einen Strafstoß. RSK-Schlussmann Christoph Madeja parierte jedoch den von Andreas Götze (65.) getretenen Elfmeter. Vier Minuten später gingen die Gäste dann doch in Führung. Bei einem Konter wurde der Schuss von Johannes Trummer nach einer Flanke von Sebastian Kibgis geblockt; im Nachsetzen erzielte Kibgis den entscheidenden Treffer. Freyburg bleibt trotz der Niederlage Tabellenführer. Bad Bibra/Saubach schloss jedoch nach Punkten auf, hat aber eine Partie weniger ausgetragen, die spielfreien Baumersrodaer (ebenfalls neun Zähler) sogar zwei.

Freyburgs Marvin Mänicke (l.) im Zweikampf mit Bill Schaepmann (Bad Bibra/Saubach). (Foto: Torsten Biel)

FC ZWK Nebra II - Blau-Weiß Bad Kösen II 5:3 (2:2). Am Tag vor dem Topspiel der Kreisoberliga zwischen den beiden ersten Mannschaften (1:0 für Kurstädter, wir berichteten), trafen sich eine Etage tiefer die Reserveteams. „Es war von Anfang an eine muntere Partie, die durchaus auch unentschieden hätte enden können“, so das Resümee von ZWK-Trainer Frank Andrejewski. Nils Schmidt (3.) brachte die Nebraer mit einem Schuss von der Strafraumgrenze ins rechte untere Eck in Führung, doch Martin Breitenbach nach einem Eckstoß (7.) und Maik Grottel (28.) drehten das Ergebnis zugunsten der Blau-Weißen. Nach einem Zuspiel von Marvin Schültke sorgte Sorbon Saidov (38.) für den Pausenstand. Nach Wiederbeginn stellten Schültke (69.) und Jonas Kindermann (73.) das Resultat auf 4:2 für die Unstrutstädter. Die Bad Kösener kamen durch Grottel (79.), der erkannt hatte, dass der Keeper der Platzherren zu weit vor seinem Kasten stand, noch einmal auf 4:3 heran. Der eingewechselte Jan Domschky (89.) nutzte jedoch ein Fehlabspiel der Gäste zum 5:3.

Balgstädt/Laucha II - ESV Herrengosserstedt II beim Stand von 7:0 abgebrochen. Das Sportgericht muss über die Wertung dieser Partie entscheiden, die von Referee André Müller nach 45 Minuten abgebrochen wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren die ohnehin nur mit sieben Akteuren angetretenen Gäste wegen einer Verletzung weiter dezimiert. Bis dahin hatte Ives Weiser, der das Tor der ESV-Reserve hütete, Treffer von Tim Ruhland, Thomas Elste (3) und Chris Karl (3) hinnehmen müssen. „Man muss den tapfer kämpfenden Herrengosserstedtern Anerkennung zollen, dass sie sich dieser schier aussichtslosen Mission überhaupt gestellt haben“, meinte Mark Thomas, der Coach der Gastgeber.

KREISKLASSE, Staffel 1: SV Mertendorf II - SV Kaiserpfalz 2:1 (1:0). Tino Hermann (41.) brachte die SVM-Reserve nach Eckball von Louis Selig und Kopfballablage von Leon Manger in Führung. Kapitän Daniel Müller (50.) erhöhte nach einem weiteren Eckstoß von Selig auf 2:0, aber bereits eine Minute später verkürzte Marco Kuehnhold für die nur zu zehnt angetretenen Kaiserpfälzer. Es war der erste Saisonsieg für die Wethautaler.

Lossa/Rastenberg II - FSV Klosterhäseler 3:0 (1:0). In der ersten halben Stunde waren die Gäste spielbestimmend, ehe der FSV durch ein Eigentor von Jörg Thomas (39.) in Rückstand geriet. Rico Engelhardt (58.) nach Vorlage von Surasak Chaimee in einer Koproduktion zweier eingewechselter Spieler sowie Jan Stieglitz (73.) mit einem Distanzschuss ins rechte untere Eck bauten den Vorsprung der Eintracht/Union-Reserve weiter aus. Zwischen diesen beiden Treffern verschoss Patrick Krumbholz (61.) für Klosterhäseler einen Elfmeter. Gästekeeper Benjamin Gessert parierte noch einen Kopfball von Stieglitz (79.) nach Eckstoß von Karsten Helbig. Lossa/Rastenberg II feierte damit ebenfalls den ersten Saisonsieg und gab die „rote Laterne“ an den FSV Klosterhäseler ab.

Reinsdorfer SV - Baumersrodaer SV II 1:4 (1:3). Die Reinsdorfer mühten sich angesichts ihrer prekären Personalsituation (Trainer Ralf Staake spach von zehn Verletzten) nach Kräften, mussten sich aber einer starken BSV-Reserve geschlagen geben. Florian Frenzel brachte die Gäste mit einer sehenswerten Einzelaktion in Führung. Nikolaus Kuon (25.) traf per Strafstoß nach einem Handspiel von Christian Bohndorf zum 0:2, ehe Dirk Bornschein (31.) mit einem Volleyschuss ins lange Eck verkürzte. Silvio Rockstroh (33.), der vorher noch drei Gegenspieler austrickste, stellte aber den alten Abstand wieder her. Baumersrodas Youngster Leon Bölke (84.) sorgte aus einem Gewühl heraus für den Endstand.

SG ZW Karsdorf - SV Germania Schönburg/Possenhain 3:3 (1:1). Im Duell des bisher punktgleichen Verfolgerduos des souveränen, diesmal aber spielfreien Spitzenreiters SC Naumburg III gab es keinen Sieger. Niklas Kracht (33. und 66./Strafstoß) brachte das ZW-Team zweimal in Front. Zwischenzeitlich glich Marco Lube (35.) für die Germania-Elf aus. Nachdem Karsdorfs Spielertrainer Matthias Litzkendorf fünf Minuten vor Ablauf der offiziellen Spielzeit auf 3:1 erhöht hatte, schien die Partie im Wetzendorfer Sportforum gelaufen zu sein. Doch Robert Helbing (90.) sowie in der Nachspielzeit Roy Rothenhöfer retteten den Gästen mit ihren Treffern noch einen Zähler. „Durch unsere Wechsel in der Schlussphase ist zu viel Unruhe in unser Spiel gekommen. Diese Unruhe und die Unerfahrenheit unseres Team nutzten die Germania-Kicker mit ihrem Alles-oder-nichts-Spiel dann noch aus“, blickte ein auch zwei Tage später noch nach Worten ringender Matthias Litzkendorf zurück.

Staffel 2: Leißling/Goseck II/ Markwerben II - VSG Löbitz 71 0:1 (0:1). Das Tor des Tages in Goseck erzielte Philipp Binder (27.) nach Vorarbeit von David Naujoks. Dieser Treffer verlieh den Löbitzern jedoch nicht die erhoffte Ruhe, so dass ihr gut aufgelegter Keeper Mark Seidel mehr zu tun bekam, als ihm lieb war. Doch er hielt - in Zusammenarbeit mit der von Philipp Malisch organisierten VSG-Abwehr - seinen Kasten sauber und bescherte den Wethautalern den zweiten Saisonsieg. Gelobt von den Gästen wurde Referee Andreas Schauseil für seinen souveränen Auftritt. (hob/tok/kpk)