Keine Drittliga-Heimpartien des HCB in Naumburg?

Eigentlich wollten die HCB-Männer ihre Drittliga-Heimspiele etwa zur Hälfte in der Stadthalle Weißenfels (hier im Bild beim Testlauf in der vergangenen Oberliga- Saison gegen Freiberg) und im Naumburger „Euroville“ austragen. Doch in der Kreisstadt gibt es Terminprobleme.

Naumburg - Noch ist nicht aller Tage Abend, aber die Handball-Fans aus der Kreisstadt müssen sich schon mal mit dem Worst-Case-Szenario beschäftigen: Möglicherweise werden sie in der kommenden Saison, wenn sie Drittliga-Handball mit den HCB-Männern live erleben wollen, entweder nach Weißenfels oder Hohenmölsen fahren müssen. So jedenfalls sieht es der vom Deutschen Handballbund (DHB) gerade erst aktualisierte Spielplan der Staffel Nord-Ost vor, in die das Burgenland-Team als Mitteldeutscher Meister zurückgekehrt ist.

Die ursprüngliche Absicht der HCB-Verantwortlichen war, die Heimpartien etwa zur Hälfte im Naumburger „Euroville“ und in der Weißenfelser Stadthalle auszutragen (Tageblatt/MZ berichtete). „Wir wollten gern siebenmal im Euroville spielen, haben aber nur zwei Termine als Vorschläge bekommen, den ersten im Dezember“, berichtet Club-Präsident Uwe Gering. Dies sei natürlich eine sehr unbefriedigende Situation, sagt er. „Zumal wir auch keine geeignete Spielstätte in Naumburg in Aussicht haben, nachdem die neue Halle auf dem geplanten Schulcampus keine ausreichend großen Zuschauerränge bekommen wird.“

Auch Ummeldungen kosten

Dietmar Schwenke, Geschäftsführer des „Euroville“, hält dagegen, dass man in erster Linie auf die Buchungen von Vereins-Trainingslagern und Klassenfahrten angewiesen sei. „Deshalb können wir leider auch nicht alle Wünsche des HCB erfüllen.“ Er sei jedoch weiterhin sehr daran interessiert, die hiesigen Handballer zu unterstützen, und hofft auf mögliche Alternativen.

Weil man für die bevorstehende Saison bis zum 16. Juli die Heimspielorte und -termine (siehe auch „Vorläufiger Plan...“) habe festlegen müssen, „entschieden wir uns dazu, Hohenmölsen als Notnagel anzumelden“, so Gering. Bereits in ihrer ersten Drittliga-Saison zu Corona-Zeiten hatten die Burgenländer in der Glückauf-Sporthalle gespielt. „Da kann es aber noch Änderungen geben, wenn wir doch noch mehr Spielmöglichkeiten im Euroville erhalten sollten. Hallen-Ummeldungen kosten uns allerdings zusätzliche Gebühren“, erklärt der Clubchef.

Geld in die Hand nehmen muss der HCB übrigens auch, wenn er die Weißenfelser Stadthalle nutzen will. Auf dem Parkett des „Wolfsbaus“ - der Heimspielstätte der Bundesliga-Basketballer des Syntainics MBC - dürfe man nicht Handball spielen. „Und für das Auslegen eines Extrabelags müssen wir eine Firma engagieren. Das können wir allein mit unseren Kräften nicht stemmen“, gibt Uwe Gering zu bedenken. Die Verhandlungen mit dem Betreiber der Halle, dem Sport- und Freizeitbetrieb der Stadt Weißenfels, seien indes auch noch nicht abgeschlossen.

Vorläufiger Plan: die HCB-Heimspieltermine

Samstag, 2. September: HSG Ostsee Neustadt/Grömitz (Anwurf soll um 19 Uhr in der Glückauf-Sporthalle in Hohenmölsen sein)

Samstag, 16. September: SG Hamburg-Nord (19 Uhr, in der Stadthalle Weißenfels)

Samstag, 7. Oktober: TSV Anderten (19 Uhr, Weißenfels)

Samstag, 21. Oktober: MTV Braunschweig (19 Uhr, Hohenmölsen)

Samstag, 18. November: SC DHfK Leipzig II (19 Uhr, Hohenmölsen)

Sonntag, 3. Dezember: HC Empor Rostock (15 Uhr, Weißenfels)

Samstag, 9. Dezember: HSV Insel Usedom (19 Uhr, Weißenfels)

Sonntag, 28. Januar: Oranienburger HC (19 Uhr, Weißenfels)

Samstag, 17. Februar: TSV Altenholz (19 Uhr, Hohenmölsen)

Samstag, 24. Februar: Stralsunder HV (19 Uhr, Weißenfels)

Samstag, 9. März: SC Magdeburg II (19 Uhr, Weißenfels)

Samstag, 6. April: SV Anhalt Bernburg (19 Uhr, Weißenfels)

Samstag, 13. April: Füchse Berlin II (19 Uhr, Hohenmölsen)

Samstag, 27. April: TSV Burgdorf (19 Uhr, Hohenmölsen)

Samstag, 25. Mai: HSG Eider Harde (19 Uhr, Weißenfels)

Änderungen sind noch möglich; Hohenmölsen gilt nur als Notnagel.