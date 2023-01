Kein Aprilscherz: Das „Bulabana“ schließt zum 1. April

Naumburg - Was zuerst als Gerücht wie ein Lauffeuer herumging, wird nun Realität: Das Naumburger Sport- und Freizeitbad „Bulabana“ wird zum 1. April geschlossen. Das erfuhren die Mitarbeiter am Montag während einer Betriebsversammlung. Zudem versendete die Kurbetriebsgesellschaft (Kubi) als Träger an Schulen, Kindertagesstätten und Vereine eine Mitteilung. Darin heißt es: „Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass unsere Betriebsstätte ab 1. April für zunächst unbestimmte Zeit geschlossen bleibt. Sobald uns ein Termin einer eventuellen Wiedereröffnung bekannt ist, werden wir uns unverzüglich mit Ihnen in Verbindung setzen.“

