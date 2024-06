Wenn die Mertendorfer am 9. Juni 2024 ihren neuen Gemeinderat wählen, findet sich auf ihrem Stimmzettel der in der Verbandsgemeinde Wethautal mit 18 Jahren jüngste Kandidat. Indes stellen sich sieben altgediente Räte nicht mehr zur Wahl.

Mertendorf. - Zumeist treibt die Gemeinde Mertendorf mit ihren 13 Ortsteilen personelle Probleme um. Jedoch um eines muss sie sich derzeit keine Sorgen machen: um die komplette Besetzung ihres künftigen Gemeinderates. Auf kommunalpolitischer Ebene ehrenamtlich mitzugestalten, ist den Frauen und Männern in der 1.594 Seelen zählenden Gemeinde ganz offensichtlich ein großes Bedürfnis – und das schon in jungen Jahren. Denn für die bevorstehende Wahl des zwölfköpfigen Gremiums wirft Tommy Vincent Selig mit seinen 18 Jahren als jüngster Kandidat – bezogen auf das Gebiet der Verbandsgemeinde (VG) Wethautal – in Mertendorf seinen Hut in den Ring. Ihm gleich tut es der 2005 geborene und damit nur etwas ältere Julius Heidenreich.

Sieben scheiden aus

Mit den beiden jungen Männern können zwei der frei werdenden Plätze im Gemeinderat besetzt werden. Denn insgesamt sieben altgediente Ratsmitglieder stehen für die Kommunalwahl 2024-2029 nicht mehr zur Verfügung. Und so wurden sie Donnerstagabendabend während ihrer letzten Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Hartmut Friedland und VG-Bürgermeisterin Kerstin Beckmann herzlich verabschiedet. Doch dank der aktuell zwölf Bewerber um die Gemeinderatsplätze kann den 1.360 Mertendorfer Wahlberechtigten eine entsprechend ausreichende Anzahl an Kandidaten am Wahlsonntag, 9. Juni 2024, zur Abstimmung vorgelegt werden.

Dass künftig auch die Jugend im Gemeindeparlament vertreten ist, war und ist dem Bürgermeister ein Anliegen. „Die Jugend“, so Friedland, „kam auf mich zu wegen eines Jugendclubs, denn derzeit treffen sie sich auf einer Bank, weswegen es auch schon etwas Ärger gab.“ Daraufhin sprach der nun jüngste Gemeinderatskandidat ein paar Mal beim Bürgermeister in Sachen Jugendklub vor. Dieser nutzte prompt die Gunst der Stunde. „Da habe ich ihn gleich auf die Mitarbeit im Gemeinderat angesprochen, dass sie in dem Gremium mehr Möglichkeiten haben“, so Friedland im Gespräch mit Tageblatt/MZ. So fließen gewiss bald neue Themen in die Arbeit des Gemeinderats ein.

Das alte Gremium hatte zuletzt vor allem damit zu tun, den für 13 Ortsteile verantwortlichen, personell unterbesetzten Bauhof technisch so auszustatten, dass die Gemeindearbeiter mit der Arbeit hinterherkommen. Doch das gelingt nur halbwegs, zumal in der Gemeinde derzeit die sogenannten geringfügig Beschäftigten aufhören. Da braucht es trotz aller Technik, die immerhin bedient werden muss, zusätzliche Manpower in der kurzen Reihe der Gemeindearbeiter. „Wir kämpfen um eine vierte Planstelle“, so Friedland. Diesen Kampf werde der neue Gemeinderat fortsetzen.

Thema war in den vergangenen Jahren ebenso das Flurbereinigungsverfahren bezüglich des Hochwasserschutzes, das für Mertendorf noch nicht abgeschlossen ist. Was ebenso immer auf der Tagesordnung stand und so schnell nicht von der Aufgabenliste gestrichen werden kann, ist die Sanierung und Instandhaltung der Gemeinde- und Vereinshäuser. Derzeit wird das Dorfgemeinschaftshaus in Großgestewitz auf Vordermann gebracht.

Umfahrung nicht auf Schirm

Ein Thema, hätten die Mertendorfer indes noch gar nicht im Blick, wundert sich Bürgermeister Friedland: die geplante, teils zwischen Wethau und Mertendorf verlaufende Ortsumfahrung Wethau. „Das ist für sie scheinbar noch zu weit weg oder auch eine Art Hilflosigkeit, denn die uns in Halle vorgestellte Vorzugsvariante steht – davon können wir ausgehen – fest. Das ist das Traurige“, meint er. Was das neue Ortsparlament künftig beschäftigen werde, sei – so Friedlands Anliegen –, die Unterstützung der Vereinsarbeit.

Für den Start in die neue Wahlperiode schweben ihm Rundgänge mit den neuen Ratsmitgliedern durch die 13 Ortsteile vor. Dabei sollen die dringendsten Aufgaben ausgelotet werden, um die Arbeit gezielt aufnehmen zu können.

Blick auf die Liste der Kandidaten

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten, die zur Wahl des neuen Mertendorfer Gemeinderates am Sonntag, 9. Juni 2024, an die Wahlurnen treten:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Christine Aehnelt (1967, Dozentin)

Die Linke (Die Linke): Kerstin Söll (1962, Ausbilderin)

Für die Zukunft unserer Dörfer (FdZuD): Rainer Schirm (1956, Rentner), Judith Samel (1988, Projektleiterin), Frank Prater (1972, Tischler), Florian Leopold (1986, Angestellter)

Wählergemeinschaft Schönes Wethautal (WG SWT): Matthias Littmann (1977, Bauingenieur), Kay Lange (1980, selbstständig), Julius Heidenreich (2005, Schüler), Tommy Vincent Selig (2006, Auszubildender),

Einzelbewerber: Maik Schumann (1987, Gemeindearbeiter)