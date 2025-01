In Naumburg wird ein 17-Jähriger zum Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 81-Jähriger bekommt derweil eine Anzeige, weil er einen Mann ausländerfeindlich beschimpft - und im Unstruttal entsteht bei einem Einbruch etwa 30.000 Euro Schaden.

Polizei-Einsätze in Naumburg und im Unstruttal

Die Polizei hatte am Wochenende in Naumburg und Umgebung gut zu tun.

Naumburg/hbo. - Im Naumburger Stadtpark ist es zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Vier Personen griffen dort laut Polizeiangaben gemeinschaftlich einen 17-Jährigen an. Sie sollen den Jugendlichen geschlagen und getreten haben. Das Opfer wurde leicht verletzt und ambulant behandelt. „Zwei der Tatverdächtigen sind namentlich bekannt. Die Ermittlungen zu den weiteren Beteiligten laufen“, teilt die Polizei-Inspektion mit. Die Tat geschah am Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr.

Einbruch in Lagerhalle, hoher Schaden

Wie die Polizei am Sonntagvormittag des Weiteren mitteilte, ist es auf einem Betriebsgelände im Unstruttal zu einem Einbruch und folgenschweren Diebstahl gekommen. Dort verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle. „Sie drangen in Traktoren ein und entwendeten diverse technische Bauteile, Anhängerkupplungen sowie hydraulische Komponenten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt“, so die Polizei-Inspektion. Eine Strafanzeige wurde erstattet, die Spurenlage gesichert und die entwendete Technik zur Fahndung ausgeschrieben.

Ausländerfeindlich: 81-Jähriger wird ausfällig

Einen eher ungewöhnlichen Einsatz hatten die Beamten bereits am Freitagvormittag in Naumburg. Dort war es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 81-Jährigen und einem 35-Jährigen gekommen. „Der Senior beleidigte den Jüngeren mit einem ausländerfeindlichen Begriff“, so die Polizei. Zwischen dem Rentner und dem Migranten soll es seit einiger Zeit bereits zu Nachbarschaftsstreitigkeiten gekommen sein. Eine Strafanzeige wurde erstattet, und eine Gefährderansprache durchgeführt, heißt es.