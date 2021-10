In Naumburg wird Stollensaison eröffnet

Naumburg - Am Sonnabend, 30. Oktober, wird in Naumburg offiziell die Stollensaison eröffnet. Dafür wird um 11 Uhr vor dem Café Block, Markt 1, wie in den letzten Jahren zuvor der Oberbürgermeister den Stollen anschneiden. Dabei ist er in guter Gesellschaft, denn auch die Stifterfigur Uta, Weinmajestäten der Region sowie die Stadtwache haben ihr Kommen angekündigt. Selbstverständlich werden die erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln beachtet.

Zum Hintergrund: Im Jahr 1329 verlieh Bischof Heinrich den Naumburger Bäckern das Innungsrecht. Im Gegenzug mussten sie dem Bischof zu Weihnachten zwei lange weiße Brote, genannt „Stollen“, liefern. In der Urkunde, die sich heute im Naumburger Stadtarchiv befindet, wird erstmalig die Bezeichnung „Stollen“ in schriftlicher Form genannt. Der Stollen von Bäcker Block - 2012 zum ersten Mal präsentiert, ist eine Eigenkreation aus Dinkelmehl und Kirschen. (ag)